En iyi transferi Ciğerci
Galatasaray bu sezon birçok adam aldı ancak en iyisi Tolga Ciğerci. Onun bu kadar faydalı olmasında en büyük pay da İgor Tudor’un.
Galatasaray göze hoş gelen futbol oynuyor tamam. Güzel pozisyonlar yakalıyor ona da tamam. Ama Galatasaray sahaya 90 dakika boyunca doğru mu yayılıyor?
Hayır. Peki Galatasaray nerede hata yapıyor?
Dikkat edin çok ani hücuma çıkışlarda veya çok ani rakibin üzerine geldiği pozisyonlarda Galatasaray'ın en ileri adamı ile en geri adamı arasındaki mesafe 65 metreye çıkıyor. O zaman da Galatasaraylı futbolcular çok daha fazla efor sarf ediyor. Galatasaray hücumdan dönerken pres yapmaya çalışıyor. 3-4 kişiyle pres yapıyor. Ama diğerleri geri kaçıyor. Bu 3-4 kişi presle topu alırsa sıkıntı yok. Ama rakip ayağa top yaparak 5 kişiyi oyundan düşürürse bu kez rakip Galatasaray'ın üzerine geliyor. Düşünün bir pozisyonda Muslera nereye geldi top çıkardı. Neden?
Çünkü çok büyük tehlikeyi gördü ve tehlike büyümeden yılanın başını ezmek istedi de ondan.
Muslera'nın oraya gelip top çıkarması Galatasaray'ın takım olarak defansta hata yaptığını gösterir.
Maçları kazanırken eğer bunları görmezseniz yarın çok zor anlar yaşarsınız.
Bu takımı izlemek keyif
Galatasaray bu sezon başında çok transfer yaptı.
Ama görülüyor ki en iyi transferi Tolga Ciğerci.
O da Tudor ile alakalı. Geçen sene bu takımdan "Ciğerci'yi satalım mı" deseniz kimse "Hayır" demezdi. Şimdi ise takımın en iyisi. 4-5 hafta sonra Galatasaray ideal şekline girecektir.
Her şeye rağmen Galatasaray keyifli bir takım oldu. Seyrederken insanı sıkmıyor. Keyif veriyor.
Kendileri de keyif alıyorlar. Rakip de keyif alıyor.
Çünkü oyunu çirkinleştirmiyorlar.
Saçma sapan iş yapıp rakibi de yıldırmıyorlar, küstürmüyorlar.
Şu ana kadar sahada görüldüğü kadarıyla rakibe küstahlık yapan, rakibi küçük gören bir hareket yapmadı Galatasaraylı futbolcular. Centilmence mücadele ediyorlar. İnşallah böyle devam ediyorlar.
HELAL OLSUN
Galatasaray taraftarına da bir çift laf söylemek gerekiyor. Hafta arası stadı 50 bin kişiyle doldurmak büyük iş. Helal olsun. Ama evlerinden, işlerinden çıkarken biliyorlar ki güzel futbol seyredecekler, olumlu futbol izleyecekler. Bu sebeple stada gelirken trafiği, kalabalığı düşünmüyorlar.
Maçta yaşayacakları keyfi düşünüp Türk Telekom Stadı'na koşuyorlar.