G.Saray keyif veriyor

Galatasaray ilk 45 dakika kusursuz oynadı. Şu bir gerçek; sarı-kırmızılılar bu sene keyif verecek. Stadına giden taraftarı verdiği parayı helal edecektir.

Maç başlıyor… İlk 45 dakika kusursuz bir Galatasaray… Top rakipteyken en az üç veya dört oyuncuyla baskı yapıyorlar.

Topu alıp en kestirme yoldan tekrar hücuma çıkıyorlar. Yana ve geriye top az yapıyorlar.

Bir-iki yan toptan sonra, hep ileri araya top sokuyorlar ve süratli oynuyorlar.

Nitekim maç 3-0'a geliyor. Bu kadar kısa sürede… Böyle ahenkli bir takımı bu kadar kısa süre içinde oluşturmak zordur. Bir yemek yapıyorsun, fasülye yapıyorsun. Soğanı, eti falan bu kadar uyar mı?

Çünkü futbolcunun futbolcuya uyma olayı zordur. Resmen dokular tutmuş!

İkinci yarıda ilk 20 dakika Galatasaray'ın o temposu yoktu. Yalnız Galatasaray ilk yarıda iyi oynarken de bir şeyi tam yapamadı.

Neyi? En ileri adamla en gerideki adam arasındaki mesafe açık oluyor. O aranın 30-40 metre arasında olması lazım. O zaman mükemmel bir takım çıkar ortaya. Ama yapmak da o kadar zordur.

Galatasaray'ın sahaya çıkan kadrosuna baktığımda Galatasaray yedek kulübesinde oturmak istemezdim. Hiç bir futbolcu da böyle oynayan kulübede olmak istemez. Sarı-kırmızılılar ilk yarıda öyle futbol oynadılar ki kulübedeki hiçbir futbolcuyu sahaya süremezdiniz. Bu takım biraz daha tempo yakalar, biraz daha kısa mesafede yumak gibi oynarsa çok daha keyif verir.

Ama şu bir gerçek; Bu Galatasaray öyle veya böyle bu sene seyircisine keyif verecek. Yani Galatasaray'ın stadına giden seyirci bence bu sene verdiği parayı helal edecektir.

Bakınız! Sarı-kırmızılılar şampiyon olurlar olmazlar ama artık bu işe bir de o şekilde bakmak lazım. Takım keyif veriyor mu, vermiyor mu?

Eşeğin kuyruğu gibi ne uzarsın, ne kısalırsın.

Hiç kusura bakmayın! Kabız futbol oynayıp da şampiyon olacağına bu tarz futbol oyna stadı doldur bence daha makbul.

Çünkü yıllarca keçi boynuzu gibi futbol izledik.

Çiğniyorsun çiğniyorsun ağzında bir gram tat kalıyor.

Keyifi bir maç izledik. Osmanlıspor da elinden geldiği kadar mücadele etti.



HAKEMİ BEĞENDİM

Maçın hakemi Halil Umut Meler, fazla ortalıkta gözükmedi. Zaten hakemin böylesi makbul. Özellikle ilk yarısı tempolu geçen maçta fazla düdük çalmayarak oyuna olumlu anlamda katkı yaptı. Genel anlamda beğendim.

Bir kere bazıları gibi hakem ukalalığı yapmadı. Oyunu olur olmadık kesmedi, fazla sarı karta dalmadı. Maçın seyir zevkini artıran diğer faktör hakemdi.