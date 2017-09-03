Yollamazsam adam değilim!

Böyle kişiliksiz bir takım olur mu? Ben yetkili olsam Lucescu'yu Romanya'ya, Arda'yı da Barcelona'ya yollardım



Ben uzun yıllardır böyle bir milli takım izlemedim. Hele Fatih Terim'in böyle bir takımına hiç rastlamadım. Maçın özeti şu; Normalde 4 olması lazımdı. İkinci yarıda Ukrayna futbol sahtekarlığı yaptı bize. Baktılar 2-0.

"Maç sabaha kadar oynansa bu Türk Milli Takımı bize gol de atsa maçı çeviremeyecek" dediler. 3 gün sonra maçları var ve vitesi düşürdüler. Rahat oynadılar, 'sakatlanmayalım' diye...

Türk Milli takımı o kadar aciz ki, Ukrayna artık gitmedi. "Kötü de olmayalım. 3-5 atarsak Lucescu gider falan" dediler.

Bakın, ben "Milli Takım maç kazansın" demiyorum. Harika da oynamasın ama şahsiyetli oynasın. 2 değil, 3 yesin fakat şahsiyetli oynasın. Ben bu kadar rezil bir takım görmedim.

Federasyonun yerinde olsam bu maçtan sonra Lucescu'yu direkt Romanya'ya gönderirim.

Sen kiminle dalga geçiyorsun ya!

Oğuzhan'ı kadroya almıyorsun. İlk değişikliğin Oğuzhan! Gidin abi ya, gidin!

Lucescu'da kabahat yok. Onu getirende kabahat. Adam da bizimle dalga geçiyor resmen. Türkiye'nin parasını saçıyorlar işte. Ben geçen hafta söyledim, "Bu milli takım benim milli takımım değil" diye. Size söylüyorum. Ben Erman Toroğlu olarak yetkili olsam bu akşam Lucescu'yu Romanya'ya, Arda'yı Barcelona'ya yollamazsam adam değilim.



Bizi keriz mi sanıyorsun?

Lucescu gerçekten üşütmüş! Ihlamur vereceksin, kendine gelecek. Lucescu'ya aferin, maçtan sonra da çok güzel hikaye anlatıyor. Lucescu sen Türk halkını keriz mi sanıyorsun? Hadi işine bak!

Bu futbol anlayışında Ukrayna bize 3-4 golden az atarsa emeğine yazık olur.

Böyle şahsiyetsiz oyun mu olur!

Şu da var; Fatih Terim olsaydı bu kadroyla çıkmazdı. Bu takımla karnın aç olsa fırından ekmek çalamazsın.

Beyler! Salı akşamı Hırvatlar bu kadar pozisyona girerse aman haaa!

Sahada Volkan Babacan'dan başka görevini yapan adam yoktu. Volkan'dan başka bir kaleci olsaydı bunları yapabilir miydi bilmiyorum. Volkan ile bu kadar karşı karşıya kalındığını da hatırlamıyorum.

Dediğim gibi, Hırvatlar bu fırsatları yakalarsa affetmez beyler!



MİLLİ TAKIM OFSAYT

Ukrayna maçında orta hakem değil, sağ taraftaki yardımcı hakem skandal kararlara imza attı. İkinci golde top çizgiyi geçti, birinci gol de net ofsaytmış. Evet, pozisyon net ofsayt! Ama bizim takımın tamamı ofsayt ya. Böyle rezil bir milli takım olabilir mi? Hakem makem hikaye beyler! Tekrar ediyorum; Bu milli takım benim milli takımım değil.