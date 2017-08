Beşiktaş geriye gidiyor

Şampiyon olabilirsin, kupalar kazanabilirsin bunların hepsi tamam. Ama izleyenler de maçı seyrederken keyif almalı. Her şey galibiyet değil!



Bir Beşiktaş takımının maliyetine bakın, bir Kasımpaşa takımını maliyetine...

Oynanan futbol, aradaki fark… Şunu açık ve net söyleyebilirim: Paranın karşılığını vermiyor Beşiktaş. Siyah-beyazlılar 3 senedir ileriye gideceğine geriye gidiyor. Ne açıdan?

Futbol açısından.

Her sene futbol keyfinde eksiye doğru gidiyor.

Diyorlar ki, 'deve dişi' gibi oyuncular alıyorum.

Ama bu deve dişleri oynarlarsa sana fayda sağlarlar. Sen bu deve dişlerini fazla kenarda oturtursan köpek dişi gibi olurlar. Dönüp seni ısırırlar.

Yedek kulübesinde oturan kaliteli adamlar oynayan futbolcuya tehdittir. Bu doğru ama ahenk bir bozulursa ve o kaliteli adamlar oynayamazlarsa köpek dişi gibi seni ısırırlar.

Büyük sorunlar olur.

Kulübedeki oyuncu hem kaliteli oyuncu, hem de fazla sorun çıkarmayacak tip olacak.

Mitrovic'i alıyorsun büyük paralar veriyorsun, sonra satmaya kalkıyorsun. O zaman niye aldın?

Alırken zaten teknik adamın bunu istemiyor.

Çin'de kamp yapacağım diyorsun, teknik adamın istemiyor ama yine gidiyorsun. Hatta teknik adamına diyorsun ki "Sen benim çalışanımsın. Ben ne dersem o olur." Ne demişler, "Ankara'dan abim geldi. Ben ne dersem o olur". Bu işler hassas dengelerdir.

Ben yaptım oldu ile olmuyor.

Dün akşam Beşiktaş yener, berabere kalır, yenilir hiçbirisi önemli değil. Eski Beşiktaş gibi mi? Keyif veriyor mu, vermiyor mu?

Ben seyrederken zorlandım.

Bana keyif vermedi. Herhalde taraftara da vermiyordur. Galip gelirken de insan bir şeylerden keyif almak istiyor. Yarın bir gün rakiplerine sallayacaksın, hakeme sallayacaksın kendini kurtarmaya çalışacaksın.

Bakacağız göreceğiz.



VURDUYSA KIRMIZI

Talisca'nın golden önce Veysel Sarı'ya yaptığı harekette itme varsa sarı. Ama dirsek veya tokat varsa kesinlikle kırmızı kart olmalı. Naklen yayındaki görüntüden bu tam olarak gözükmüyor. Onun için de yorum yapma şansı zor. Bakın vurma ile itmeyi iyi ayırt etmek lazım. Vurmanın sarısı olmaz, itmenin de kırmızısı.