Sabrın sonu Trabzon
Trabzon bugünlere sabırla geldi. Ersun sistemini oturttu, işler rayına girdi. G.Saray'da herkes ayrı telden çalıyor. Tudor'un işi zor.
Trabzonspor'da yönetim değişikliği, teknik adam ve yönetim anlayışı, transferler...
Sabırla geldiler bugünlere...
Ama daha çok gidecek yolları var.
Bu yönetim, Trabzonspor için son şanstır. Eğer bunlar da başarılı olamazlarsa Trabzonspor önümüzdeki yıllarda düşmeye oynar. Şehir destek verirse bu sefer de yukarılara çıkarlar.
Bu kadar net.
Trabzonspor, takım olarak Galatasaray'a göre daha iyi mücadele etti. Herkes birbirine yardım etti.
Ersun bu haliyle takımını iyi tanıyor.
Ama Galatasaray Teknik Direktörü için aynı şeyleri söylemeyeceğiz.
Çünkü Tudor bu takımı daha henüz tanımıyor. Galatasaray'da yönetim bir alem, seyirci başka bir alem. Bu kadar alemin değişik olduğu yerde ahenk hemen gelmez.
Sneijder, G.Saray'da değil
Şimdi Galatasaray'da bir Sneijder gerçeği var. Bu oyuncu iyi bir oyuncu, tamam. İyi oynadığı zaman çok faydalı olan bir oyuncu. Ama Sneijder uzun zamandır Galatasaray'da değil. Galatasaray'dan kopuk. Takımın içinde de değil. Sneijder böyle olunca ikinci adam Selçuk da takımın içine giremiyor. Çünkü Sneijder'in getirdiği bir teknik adam vardı. Yönetim bu işi bilmiyor. Çıkıp saçma sapan beyanatlar veriyorlar.
Yani sahadaki takım ayrı telden çalıyor, Galatasaray Yönetimi ayrı telden çalıyor. Telleri keserler mi kesmezler mi bilmiyorum ama artık bu maçtan sonra nereye gidecekleri, daha doğrusu ne yapamayacakları belli oldu.
Riekerink'e göre takımda bir kımıldama var. Yeni gelen teknik adam bir, iki maç, üç maç ara gazla işleri götürebilir. Ama üç, dört maçtan sonra futbolcu ve teknik adam birbirlerinin açıklarını öğrenmeye başlarlar. Ve böyle büyük kulüplerde bazı futbolcular teknik adamlarla oynamaya kalkarlar. Yönetim de kuvvetli duramazsa iki taraf da yara alır. Bakın Galatasaray için maçın tekniğini konuşmuyoruz, yazmıyoruz.
Perde arkasında olabilecekleri yazıyoruz veya olanları.
Trabzonspor'da öyle değil. Trabzonspor'da Ersun hoca yavaş yavaş sistemini futbolculara anlatmış ve yapmaya başlamış.
Her yerde rakibe bastılar
Herkes, her yerde rakibe basıyor.
Topla oynayan rakibin etrafında en az iki veya üç Trabzonsporlu futbolcu görüyorsunuz. Neden? Baskıyı yapınca rakip takım oyuncusu bu topa vuracak. Vurduğu zaman da ahenkli, kontrollü akın yapamayacaklar.
Ama Trabzonspor on kişi kalınca bir 15 dakika bayağı zorlandılar.
Ancak Galatasaray bundan faydalanamadı. Sebebi topu yan çizgilere indiremediler. On kişi kalmış takımı sahaya yayamadılar. Ortada huninin ağzına sıkıştılar. Trabzonspor'un da istediği zaten buydu.
Dün akşam Trabzonspor seyircisi mükemmeldi. Ama bir teknik hata yaptılar. Sen ilk golü yapmışsın, Galatasaray belki paniğe girecek ama sahaya karton atarak oyunu durdurup kendi takımını soğutuyorsun.
Demek ki Trabzon seyircisinin hala daha tecrübeye ihtiyacı var.
Garry, Bruma'dan akıllı
Bruma çabuk rakip eksiltiyor. İyi güzel de rakibi eksiltirken ikinci, üçüncü pozisyonda ne yapacağını kestiremiyor. Ama Garry Rodrigues öyle değil. Çok daha doğru yerlerde işi bitirmeye kalkıyor. Hani bana ilk seçimde 'Bruma mı, Rodriguies mi?' deseniz, 'Rodrigues' derim.
NOTUNU ORDA VERİRLER
Hakem Halis Özkahya genelde kartları doğru yerlerde kullandı.
Bazı ikili mücadelelerde malesef hatalar yaptı. En basitini söyleyim size; Tolga Ciğerci, Yusuf'un altında kambura yatıyor. Yusuf sakatlanıyor, faulü Yusuf yiyor. Bu tarz kararlar verdiğinizde sahadaki futbolcular ve kenarda yedek kulübede oturanlar senin futbolu ne kadar bildiğini anlarlar. Yoksa standart hakemlik yapmak öyle aman aman bir iş değil. Üst liglerde bu tarz detaylar çok önemlidir.