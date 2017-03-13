Beşiktaş eksik oynadı
Teknik direktör Şenol Güneş, Aboubakar, Cenk ve Babel’i birlikte oynattı. Üçü de birbirini marke etti, Kartal eksik kaldı
Sergen, rakip takımları fazla düşünmeden "Ben ne yapabilirim?" diyen teknik direktör tipi. İyi futbol oynayayım, yeneyim.
"Deplasman, iç saha benim için fark etmez" diyen bir teknik adam. Daha da önemlisi "Eğer bir yere geleceksem, çabuk geleyim.
Çabuk gelemeyeceksem de bu işi yapmayayım" diyen bir adam. "Alt kademelerde fazla kalıp boğulmak istemiyorum" diyen bir teknik adam tipi. Sergen Yalçın'ın tarzı böyle.
Şenol Güneş son haftalarda fazla iyi oynamadan, oyunu rölantide tutarak, orta sahada top çevirerek, pozisyon geldiğinde gol atıp maçı bitiren bir şekilde oynatıyordu takımını.
Fakat dün gece Şenol, Sergen'in ekmeğine yağ sürdü.
İlk yarı sahada yoktu
Ne yaptı? Babel, Aboubakar, Cenk üçlüsünü çıkardı. Daha kafadan bu üçlü sayesinde orta alanı Kayserispor'a bıraktı. İlk yarıda Beşiktaş sahada yok. İkinci yarı Babel'i çıkarıp Tolgay'ı alınca orta alanda biraz daha etkili olmaya başladılar. Aslında Cenk ile Aboubakar'ı kafadan yan yana oynatınca rakip defansın onları fazla markaj yapma şansı ortadan kayboldu.
Çünkü Aboubakar da ortaya girdi, Cenk de ortaya girdi. Onlar birbirlerini markaj yaptılar. Yani ikisi bir kişilik pozisyon aldı.
E bir de Babel var oyuna fazla etkisi olmayan. Yani Beşiktaş 1.5 Adana eksik oynadı ilk yarı. 45 dakika boyunca üçü birbirini marke ettiler.
Pozisyon da çıkmadı.
İki takıma da helal...
İkinci devre Tolgay girdi ama yine de Kayseri kontra çıktığı toplarda orta sahayı çabuk geçerek Beşiktaş kalesinde tehlikeli oldular.
Çünkü Sergen'in mantığı "Katı defans yaparak maçı kazanamazsın" fikriydi. "Ben gol atayım, rakip düşünsün" mantığında.
Maç 2. yarı iki tarafa gitti geldi.
Şunu da söylemek gerekiyor. Süper Lig'de genelde keyifli maç izleyemiyoruz.
Bu kadar kötü maçların oynandığı ligde keyifli bir 90 dakika izledik. 4 gol vardı, güzel pozisyonlar vardı, güzel hareketler vardı.
Bu konuda iki takıma da teşekkür etmek lazım. Stada gelen taraftarlar, televizyonda seyredenler verdikleri parayı helal ettiler.
Çakır iyi maç yönetti
Aslında dün gece Beşiktaş sahasında 3 puan kaybetmedi bence 1 puan kazandı. Onun için aldıkları bu puana şükretsinler.
Şenol Güneş de biraz düşünsün bakalım.
Sakın "Avrupa Kupası'nda oynuyoruz da böyle oluyor" demesin. Cüneyt Çakır da iyi maç yönetti. Onun da hakkını verelim.
ABOU TUHAF ADAM
Aboubakar'a ayrı bir parantez açmak lazım. Tuhaf işler yapıyor. Değişik bir golcü tipi. Onu fazla orta sahaya almadan ceza alanı civarında oynatmak lazım. Halep'e giderken Şam'a dönüyor, Şam'a giderken İstanbul'a geliyor. Defans olarak çok zor bir adam. Diri bir Aboubakar ceza alanı içinde rakiple mücadele ettiğinde ya gol yapar ya penaltı yaptırır.