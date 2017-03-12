Voleybola yollayın

Galatasaray takımında defansta oynayan adamlara birileri şunu söylemeli: Ceza alanı içinde bir tek Muslera elle oynayabilir. Sizin oynamanız yasaktır. Kusura bakmayın ama Galatasaray'da oyuncular böyle penaltılar yapıyorlarsa demek ki bu forma çok ucuzlamış. Bu adamları Galatasaray voleybol veya basketbol takımlarına göndermek lazım. Ve de hiç alakası olmayan pozisyonlar bunlar. Yalnız şu var Tudor'un gelmesiyle Galatasaray'da hareketlilik başlamış. İyi futbol mu? Hayır. Zaten bu hemen olmaz. Ama sosyal sigortalardan emekli olanlar gibi yürüyenler ve mücadele edenler kımıldamaya başlamışlar.

Daha 4-5 hafta önce Galatasaray aleyhine atılan kornerlerde defanstaki 6-7 futbolcu tek başına duruyordu, rakipler ayrı duruyordu. Kafayı vuran gol yapıyordu.

Dün akşam bütün Galatasaraylı futbolcular rakip futbolcuların yanında, vücut vücuda, kafaya çıktılar ve kovaladılar Gençlerbirliği oyuncularını. En basit değişiklik olarak zaten bu gözüküyor.



Podolski atılmalıydı

Fırat Aydınus penaltılarda haklıydı.

Kötü de maç yönetmedi. Ama Podolski'nin kesinlikle atılması gerekirdi.

Podolski rakibine dirseğini yapıştırdığı yerde atılmadı. Aynı Podolski aynı yerden sert bir vuruşla golü yaptı. Hakemler Türkiye'de şunu yapmıyorlar. Ayağında top olan futbolcu kısa pas mı yapacak, uzun top mu atacak. Eğer uzun top atacağını hissediyorsan artık topla oynayan futbolcuya bakma. Atacağı yöndeki hareketlenmeye bak. Orada neler oluyor.

Nitekim hareketlenen Podolski, kendisine markaj yapan adamın suratına dirseği geçirdi, hakem de göremedi.

O dakikadan itibaren G.Saray 10 kişi oynamalıydı. Yardımcı da mı göremedi? Onun da günahı boynuna.

Gençlerbirliği elinden geldiği kadar mücadele etti. Kötü de oynamadılar.

2-2'den sonra biraz dikkatli olsalar öne bile geçerlerdi. Ama Galatasaray'da yine Fernando Muslera var. Çok doğru yerlerde doğru işler yaptı. Muslera'nın olduğu bir takım zaten diğer takımların karşısında iki adım önde başlıyor işe.



BARAJDA KORKULMAZ

Galatasaray öne geçiyor, seyirci bağırıyor; "yönetim istifa". Maç berabere oluyor; "yönetim istifa". Maç bitiyor seyirci yine bağırıyor; "yönetim istifa"... Ey seyirci kardeşlerim siz hiç istifa eden yönetim gördünüz mü! Eğer gören varsa bana söylesin.

BİR cümle de serbest atışlarda baraja giren futbolculara söylemek lazım.

Eğer toptan korkuyorsanız o baraja girmeyin. Kuştan korkan darı ekmez.

Ya dimdik durun top size çarpsın, eğilmeyin. Ya da baraja girmeyin.



KOŞMAYA BAŞLADILAR

Neymiş efendim bilmem kaç kişi sakatlanmış. Normal sakatlanmaları. Galatasaray'ın geçmiş dönemde antrenman yapmadığı belliydi.

Sahada yürüyorlardı. Hatta yürüyecek halleri yoktu, şimdi Tudor'la koşmaya başladılar.

Neden? Çünkü sezon sonunda bazıları gidebilir de ondan. Çünkü Galatasaray takımındaki çok oyuncuya bu paraları yurt içinde ve yurt dışında kimse vermez.

Galatasaray takımı çok yana ve geriye pas yapıyordu.

Şimdi bu alışkanlıklarından yavaş yavaş vazgeçmeye başlamışlar.

