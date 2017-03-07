 İkisinden biri yalancı! – Erman Toroğlu – Fotomaç
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HEPSİ
    07 Mart 2017, Salı
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    İkisinden biri yalancı!

    Dün akşam (önceki akşam) eve geldim, saat 01.00'di. Televizyonu seyrediyordum, İlker Yağcıoğlu aradı... "Mehmet Topal seni aramak istiyor, telefon numaranı verdim" dedi.
    Sonra İlker'i tekrar aradım, "Beni aramak istemiş ama benimle konuştuktan sonra duyulacaktır, başkanı sinirlenecektir, Mehmet Topal zarar görebilir" uyarısını yaptım.
    İlker Yağcıoğlu bana "Herhalde tek başına karar vermemiştir hocam" dedi ve kapattık.
    Daha sonra Mehmet Topal beni aradı.
    "Çok üzgünüm" dedi. "Huzurlu yatacaksan beni bağlamaz" cevabını verdim ve sonra "Hakem sana pozisyonu sordu mu?" dedim. Çünkü bana haber geldi, hakem Alper Ulusoy, Mehmet Topal'a sormuş ama Topal cevap vermemiş. Ancak Mehmet Topal cevap vermiş, "Elime çarptı" demiş. Mehmet Topal bunu doğruladı, hakeme söylediğini belirtti.

    'Elime çarptı' dese iptal edecek
    Bana bu haberi veren arkadaşla konuştum, "Erman hocam, hakem yalvarır şekilde iki defa sormuş. Eğer 'Elime çarptı' deseymiş, golü iptal edecekmiş" ifadelerini kullandı.
    Hakem bunu söylemiş bu arkadaşa. Bu arkadaş da hakemin amiri, öyle söyleyeyim.
    Hakem, üst tarafa durumu böyle bildiriyor.
    Birinden biri yalan söylüyor, ya futbolcu ya da hakem futbol ahlaksızlığı yapıyor.
    Futbol yalancısı... Birinden birini Türk futbol aleminde bitireceksiniz. Bu kadar net konuşuyorum, beni mahkemeye de verebilirler.
    Yeter artık!.. Türkiye'de gerçekler ortaya çıksın.

    Bir öyle bir böyle konuşuyor
    Ama sonra hakemi yine aramışlar, bir kere daha sormuşlar, "Ben sevinmelerini bekledim, Mehmet Topal tek kalınca sordum" demiş. Alper Ulusoy, Mehmet Topal'ın "Dizimden sekti, vurdum gol oldu. Elime çarpmadı" dediğini aktarmış. Birincide Alper Ulusoy "Mehmet'e sordum ama cevap vermedi" diyordu, şimdi böyle söylüyor!

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