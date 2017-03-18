Sülük gibi yapıştınız

F.Bahçe’nin yakasından düşün. F.Bahçe’yi seviyorsanız gidin, bir daha da gelmeyin

Beyler hiç uzatmayalım. Dün gece Fenerbahçe-Konyaspor, Fenerbahçe Stadı'nda oynuyor.

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Advocaat, Konyaspor'un teknik direktörü Aykut Kocaman.

Advocaat bu sene Türkiye'ye gelen, Türkiye'yi çok iyi tanımayan, zamanla tanıyan bir teknik adam. Tanımadan, Fenerbahçe'yi bilmeden konuşmaları başka, tanıdıktan sonra konuşmaları başka. Öbür tarafta da Fenerbahçe'de yıllarca oynamış, gol krallıkları, şampiyonluklar yaşamış bir teknik direktör var. Bu teknik direktör Fenerbahçe'de çalışmış. Ama Fenerbahçe'yi şampiyon yaptıktan sonra yollanmış.

Ve başkanı Aziz Yıldırım, "Birisi Aykut birisi Ersun. Ben olduğum sürece bu kapıdan içeri giremez" demiş. Fakat şimdi bakıyorlar ki çıkış yolları kapalı. Hani bazen gazetelerde bulmacalar yapılır nereden giderseniz çıkılır diye. 3 saat uğraşırsınız. Aziz Yıldırım ile Ali Yıldırım'ın başka şansları kalmadı.

Çünkü orta oyununu artık kimse yemiyor.

Diyorlar ki "Aykut'u getirelim" Aziz, Aykut'u istemiyor ama kardeşi Ali, Aykut'u istiyor.

Tam bir iyi polis, kötü polis oyunu.

Peki Aykut gelirse ne olacak? Fenerbahçe seyircisinin bir kısmı "Aykut gelsin ya bizim oğlan" diyecekler. Ali Yıldırım ile Aziz Yıldırım'ın primleri biraz daha sürecek.

İyi güzel de ya kardeşim siz ne kadar balık akıllısınız. Çabuk unutuyorsunuz. Türkiye'de seyircisi tarafından tek heykeli dikilen futbolcu kim? Alex. Peki bu Alex'i Fenerbahçe'den yollayan kimler? Heykeli dikilen futbolcuyu, Ali Yıldırım ile Aykut Kocaman yolladı. Perdenin arkasındaki esas oğlan da Aziz Yıldırım. Ali'nin ağabeyi.

Ne olacak şimdi. Ne güzel bir oyun değil mi? Orta oyunu. Hem çalacaksınız, hem oynayacaksınız, Fenerbahçe seyircisi de sizi yiyecek. Beyler yolun sonuna geldiğiniz.

Artık Fenerbahçe'nin yakasından düşün. Fener seyircisi artık bunları yemiyor.

Fener seyircisi bu muamaleye müstahak değil. Fener seyircisi takımı için her şeyi vermeye hazır. Ama ayak oyunlarını artık yemiyor. Fener seyircisini bundan sonra yiyemezsiniz. Gidin. Fenerbahçe'yi seviyorsanız gidin. Fenerbahçe için gidin, Allah için gidin. Ama gidin. Fenerbahçe'ye yapacağınız en büyük iyilik bu. Bu gidişe Aykut da çare olamaz, siz de. Çünkü iflas ettiniz.

Bırakınız Fenerbahçe kurumsal olsun.

Talipleri var. Ama siz sülük gibi yapıştınız.

Siz gitmezseniz talipler gelmek istemiyorlar.

Çünkü gelecek, isteyecek adamları karalıyorsunuz.

Enteresan laflar ediyorsunuz onlar için, çamur atıyorsunuz. Millet de korkuyor, gelmek istemiyor. Ama olan Fenerbahçe'ye oluyor. Eğer Fenerbahçe'yi biraz seviyorsanız gidin. Bir daha da gelmeyin.



YETER! MİLLETİ ALDATMAYIN!

BUYRUN cenaze namazına... Dün gece son yılların en enteresan maçını seyrettim. Hani var ya bizim ulemalar 4-4-2'den 4-2-1-3'e dönen, 4-2-4'ten 6-1-3'e dönen bunları konuşan ve yazanlar.

Beyler birileriniz insanları böyle şeylerle aldatıyorsunuz.

Birileriniz insanları La Fontaine'den Masallar anlatarak aldatıyorsunuz.

