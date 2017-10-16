Korku var mı?

Ozan ön libero değil biraz önde oynayınca, Giuliano kalitesini ortaya koyunca, topun hızını arttırınca ortaya böyle farklı bir sonuç çıktı.

Maç öncesi kadrolar açıklandığında Janssen'in değil Soldado'nun oynadığını görünce şaşırmıştım.

Zaten elinde hiç eleştirilmeyen iki isim var. Biri Valbuena diğeri Janssen...

Ne diye Janssen gibi çabuk uyum sağlamış, ligimize çok uygun bir forveti kesersin ki?

Ama Soldado'nun hem servisçi hem de takım arkadaşlarına boş alanlar oluşturan oyununu görünce en azından bu karşılaşma için ne kadar doğru bir hamle yapıldığını anladım.

Golcü golle yaşar elbette... Ama bazı golcüler vardır ki gol atamasa da takımına maç kazandırır. Yani takımı için yaşar. İşte Soldado böyle bir forvet...

Eveleme geveleme devri bitti Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı neydi? Ben söyleyeyim; rakibin 2. bölgeyi çok rahat geçmesi ve top Fenerbahçe'deyken eveleyip gevelemesi!

Dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama Malatyaspor karşısında hiç eveleyip gevelemedi Fenerbahçeli oyuncular.

Topu ayağına alan hep dikine oynadı, golü düşündü. Kusura bakma ama oyuncu değişikliklerini sevmedim Aykut hoca! 3 farklı skoru yakalayan Fenerbahçe hocası, "Farkı nasıl arttırırım" diye düşünür, "Oyunu nasıl tutarım?" diye değil!

Alacağın farklı skor, haftaya oynayacağın rakibin hocasının, "farklı" düşünmesini sağlayacak.

Ben bu takımın kalitesine hep inandım. Bilirsiniz inanmadığım hiçbir şeyi söylemem. Şimdi önümüzde Galatasaray derbisi var. Fenerbahçe bu hayati derecede önem taşıyan karşılaşmayı kazanarak sadece kendisini değil rakiplerini de şampiyonluk yarışının içerisine sokacak.

Korku var mı?