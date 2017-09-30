Kamikaze değişiklikler!

Valbuena'lı hücum planının olmazsa olmaz bir gereği var. O da Valbuena'nın topu ayağına aldığında en az bir rakip oyuncuyu çalımla ekarte etmesi...

Bu durum hücum aksiyonunun başlangıcı oluyor.

Ama Valbuena'nın özellikle maçın ilk yarısında çalım denemelerinin neredeyse hepsi başarısız sonuçlanınca Fenerbahçe'nin hücum planları suya düştü.

Akhisar takımı büyük ihtimalle bir plan gereği sürekli İsla'nın üzerine oynadı.

Hasan Ali zaten hücuma fazla katkı vermeyen bir oyuncu...

Ama İsla öyle mi?

Onun üzerine yapılan pres Aykut Kocaman'ın B planını da etkisiz hale getiriverdi.

Koskoca ilk yarı boyunca kaleyi bulan tek top dahi yok. Böyle bir durumda yapılacak şeylerin sayısı belli.

Ya oyuncu değişikliği hamlesi yapacaksın ki Kocaman nedense erken oyuncu değişikliğini pek yapmıyor! Hakikaten çok kötü oynayan bir oyuncu olsa bile...

Bunun nedenini anlamak mümkün değil. Ya da ceza sahası dışından uzun şutlarla yoklama çekeceksin.



Hakemden kırmızı operasyon

Kocaman'ın geç de olsa yaptığı "kamikaze" oyuncu değişiklikleri orta saha üstünlüğünün tamamen Akhisar'a geçmesine neden oldu. Topu alan Kameni'yle karşı karşıya kaldı. Bu tip değişiklikler tutarsa dahi tutmazsa deli olursun!

Alper'in bence haksız verilen kırmızıyla atılması Bülent Yıldırım'ın içindeki bitmek bilmez Fenerbahçe düşmanlığının bir kanıtıdır. İki oyuncunun birbirine aynı şekilde girdiği bir pozisyonda kırmızı kart göstermek operasyondan başka bir şey değil.

Bu mağlubiyet Beşiktaş karşısında alınan galibiyetin önemini kaybetmesine yol açtı. Artık Fenerbahçe önem derecesi yüksek bir başka maçı kazanıp potaya yeniden girmek zorunda...

Bu karşılaşmanın adı da deplasmanda oynanacak Galatasaray maçıdır.