 Gelenek! – Emre Bol – Fotomaç
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HEPSİ
    24 Eylül 2017, Pazar
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    Gelenek!

    Bu maçı Neto'nun kırmızısından önce ve sonra diye değerlendirmek gerekiyor. Fenerbahçe karşılaşmaya tam istediği gibi başlamıştı. Saha yerleşimi mükemmeldi.
    Aykut Kocaman takımlarının en iyi yaptığı şey budur aslında...
    Rakibin orta saha oyuncularının kalibresi daha yüksek olsa bile, alanı savunarak, iyi parselleyerek etkisiz hale getiriyor. Çok övülen Beşiktaş 3. bölgesi Neto kırmızı kart görene kadar hiç etkili olamadı.
    Aykut hocanın en büyük hatası Josef'i stopere, Mehmet Topal'ı orta sahaya göndermek oldu. Josef, takımının orta saha üstünlüğünü almasındaki en önemli isim. Bitmez tükenmez enerjisiyle her yere yetişiyor. Onun arka tarafa geçmesi takımın geriye yaslanmasına neden oldu. Oysa Topal stoper oynamaya daha alışkın bir oyuncu...
    Guiliano'nun nasıl bir futbolcu olduğunu hâlâ anlayamadık! Et mi tavuk mu belli değil! Rakibe bacak arası yapayım derken kaptırdığı top Neto'nun kırmızı kart görmesine sebep oldu.

    Valbuena ve Janssen
    Beşiktaş'ın şuursuz etkisiz ataklar yaptığı dönemde Alper'in daha erken ve Guilliano'nun yerine girmesi gerekiyordu.
    Valbuena markaj altında etkisiz kalmasına rağmen en az 2 Beşiktaşlı oyuncuyu sürekli meşgul etti. Janssen'i çok beğendim. Tekmeye kafa uzatan futbolcunun hastasıyız! F.Bahçe bu galibiyetle dosta düşmana Kadıköy'den puan almanın ne kadar zor olduğunu gösterdi. Ve tabii şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu da...
    Kadıköy'de rakipler için kaybetmek artık bir gelenek!
    Hakem Ali Palabıyık bu kadar kötü niyetli futbolcu gurubunun olduğu bir ortamda iyi maç yönetti. Negredo'nun ofsayt gerekçesiyle sayılmayan golü ve Caner'e kırmızı kartı göstermemesi ona eksi yazdı.

    • Emre Bol Emre Bol
      1. 24 Eylül 2017, Pazar
      1. E-Posta: emre.bol@fotomac.com.tr
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