Çaresizlik

Fenerbahçe'nin ihtiyacı neydi?

Önce bu sorunun cevabını bulmak gerekiyor!

Pasör bir forvet değil, topu içeri sokacak bir forvete ihtiyaç var. Soldado yanında ikinci bir forvet oyuncusuyla oynayabilecek bir golcü. Tek başına kaldığında hep yalnız! Fenerbahçe'nin transferleri ligin 4. haftasında bitti. Bu durum Aykut Kocaman'ın oynatmak istediği sistemin oynanmasını geciktirdi aslında...

Dirar yeni transfer edildi kabul ediyorum.

Lakin sadece yeni transfer edildi diye ısrar etmenin anlamı yok. Kimse size, "Dirar'ı yeni aldınız ama yanlış transfer yapıtnız" demeyecek! Daha iyi olan giyecek o formayı...

Ligi daha iyi tanıyan da Aatıf... "Yeni transfedir, oynatalım" baskısını gereksiz yere yaşamayın! Birlikte oynamaya alışkın Başakşehir takımıyla, "birlikte hiç oynamamış" F.bahçe'yi tartıya koymak adaletsizlik olur. Kendi seyircisinden korkan bir Fenerbahçe var artık... Bu durum oyuncuların istediklerini yapamamasına neden oluyor. Volkan Demirel'in bir süre dinlenmesi gerektiğini uzun bir süredir söylüyorum.

Ama o da Dirar gibi inatla sahaya çıkıyor. Ne gerek var? Fenerbahçe'nin kalesine gelen her top gol olmaz Volkan!

Madem Fenerbahçelisin, Fenerbahçe'nin iyiliğini isteyeceksin. Kendi iyiliğini değil!

Taraftarın dimağında iyi anılmak varken bu kötülüğü neden yapıyorsun kendine? 4 top geldi kalene 3'ü gol oldu!

Hala Emre Belözoğlu standardında bir orta oyuncusu yok Fenerbahçe'de! Her şeye rağmen sadece Aykut Kocaman için şans vermek gerek bu takıma... 6. - 7.

Hafta yine kötü olursa hep birlikte eleştirelim.

Kadıköy'de Fenerbahçe'ye 3 gol atabilmek büyük olay. Şimdi hepinize soruyorum, Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de olsaydı sonuç ne olurdu? Aykut Kocmanan öyle çaresiz durumda ki, takımla bir tek idman yapmamış Jannssen'i sahaya sürüyor!

Bu maçı mağlubiyet değil, çaresizlik olarak kayıtlara geçmenizi rica ediyorum!