Serbest dolaşım!

Bazı oyuncuların takım savunmasına yardım etmeme hakkı olmalı!

Serbest dolaşım hakkı kazanmalı! Kaç tane hücumu kestiğinden değil takımı ne kadar gol pozisyonuna soktuğu konuşulmalı.

Bahsettiğim futbolcu tahmin ettiğiniz gibi Valbuena... Aykut Kocaman'ın şunu çok iyi bilmesi gerekiyor; Fenerbahçe taraftarının görmek istediği savunma yapan adamlar değil. Hücum eden adamları görmeyi istiyorlar. Baskı yapan, oyunun kontrolünü elinde tutan...

Bu sezon ilk kez Fenerbahçe'yi ne yaptığını bilen bir takım halinde izledik.

Maçın başından sonuna kontrol hep sarılacivertlilerdeydi.

Aslında Dirar'ın sakatlanıp yerini Mehmet Ekici'ye bırakması takımın özellikle 3. bölgede çehresini tamamen değiştirdi. "Ayağı iyi" fazladan bir oyuncu, sadece savunma yapmayı düşünen, "ayağı kötü" oyunculardan çok daha fayda sağlıyor.

Kocaman'ın Dirar tercihini uzun bir süredir eleştiriyorum. İstemeden de olsa yaptığı bu hamleden sonrası eminim takımınındaki olumlu durumu kendisi de görmüştür. Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Futbol iyi futbolcularla daha iyi oynanıyor.

JANSSEN ARANAN FORVET

Maç öncesi en büyük endişe stoper mevkisi üzerineydi.

İlk kez birlikte oynayan Roman-Neto ikisinin uyum sorunu yaşayacağı düşünüyordum.

Ancak Josef'in bu ikinin ortasında 3. stoper olarak sürekli girmesi Fenerbahçe'nin az pozisyon vermesini ve bireysel hataların minimuma inmesini sağladı. Janssen, Fenerbahçe'nin yıllardır aradığı forvet tipine tamı tamına uyuyor.

Güçlü fiziğiyle bizim sert ligimizde çok iş yapacağını düşünüyorum.

Dövüşçü, kolay kırılmayan, sürekli dolaşan, pres yapan Janssen, birkaç gol daha atıp, güven kazanırsa krallık adayı olur.

Bu takım haftalardır bütün istatistiklerde yukarılarda... Ama istatistikleri anlamlı kılan goller ve galibiyetlerdir.

Bazen iyi oynamadan kazanabilirsiniz.

Ama iyi oynayarak, topa hükmederek sonunda mutlaka kazanırsınız.

Ben bu haftadan itibaren verilen emeğin karşılığının yavaş yavaş alınacağını düşünüyorum.