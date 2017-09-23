Kilit adam Janssen

Beşiktaş medyasına ve Beşiktaşlı taraftarların sosyal medyada yazdıklarına bakıyorum da; hemen hepsi ağız birliği etmişçesine derbinin hakemi Ali Palabıyık'ı konuşuyor. Yerlere göklere sığdıramadıkları takımlarının oyuncu kalitesinden, teknik-taktik üstünlüklerinden bahsedeceklerine hakemi konuşmak, mağlubiyetin bahanesini hazırlamak gibi görünüyor!

Bugün iki takım da kazanabilir. Zira iki takımın da meziyetli, skor yapabilecek oyuncuları var. Lakin derbi maçlarda oyuncunun futbol kalitesinden çok psikolojik kalitesi sonucu belirliyor.

Bence bu derbi teknik direktörlerin ön plana çıkacağı bir maç olacak. Sahaya sürecekleri 11'ler, yapacakları oyuncu değişiklikleri, verecekleri taktik ve oyun okuma becerileri kazananı- kaybedeni gösterecek.

Buldu mu affetmemeli!

Aykut Kocaman bu tip önem derecesi yüksek karşılaşmaları çok iyi okuyor.

Skor ne olursa olsun sükunetini koruyabilmesi onun en büyük artısı...

Sadece "sakin kalabilmesi" dahi onu Şenol Güneş'in bir adım önüne çıkarıyor.

Maçın kilit adamı bence Janssen olacak. Sarı- lacivertli takımın oyun kurgusunda, yerleşiminde bir sıkıntı yok. Tek sıkıntı topun 3 direk arasına sokulması... Sezon başından bu yana, kaybedilen maçlar da dahil oyun üstünlüğü hep Fenerbahçe lehindeydi.

Ancak oyun üstünlüğünü, skor üstünlüğüne taşıyamayınca istatistiklerin bir önemi kalmıyor. İşte tam da bu yüzden Janssen'in bulduğu pozisyonları gole çevirmesi şart.