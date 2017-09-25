Mahmut Uslu ne demek istedi?

Derbi bitti bitmesine ancak Mahmut Uslu'nun maç sonrası Caner Erkin'le ilgili söylediği "Caner'in özel hayatını biliyorsunuz" şeklindeki sözler daha çok konuşulacağa benziyor.

Kimsenin avukatı değilim, inanmadığım hiçbir şeyi de kimse bana söyletemez bilirsiniz.

Mahmut Uslu, soyadının aksine zaman zaman yaramaz bir çocuk gibi davranıyor, konuşuyor, haklı olduğu yerde haksız duruma düşüyor.

Söylemek istedikleriyle, ağzından çıkanlar, "üslup" nedeniyle yanlış anlaşılıyor.

Bir insanın ailesi hakkında konuşmak kimsenin haddine değil. Lakin bir zamanlar sana sahip çıkan insanlara ve daha önemlisi ekmek yediğin bir kurumla ilgili yalan-yanlış açıklamalar yapmak da Caner'e yakışmadı.

Bakın size bazı perde arkası konuları anlatayım da aydınlanın. Kimin haklı kimin haksız olduğuna siz karar verin.

'Avukatlarımız emrinde' Caner'in magazin sayfalarına düştüğü sıkıntılı zamanlarında ona en çok başkan Aziz Yıldırım ve Fenerbahçeli yöneticiler sahip çıktı. Başkan bir gün Caner'i çağırıp, "Oğlum sıkıntılı günler yaşıyorsun. İstersen git biraz izin yap, kafanı topla. Seni tehdit eden, sıkıntı yaşatan birileri varsa bize söyle. Bütün avukatlarımız emrinde" diyerek destek verdi.

En zor günlerinde yanında olan bir camiaya Caner'in de biraz daha saygılı olması gerekmez mi?

Anlayacağınız Mahmut Uslu benim yazdıklarımı söylemek isterken, üslubu nedeniyle bir çuval inciri berbat ediyor. Bu alemde herkesi eleştirelim; hakemleri, futbolcuları, teknik direktörleri hatta medyayı... Ama aileleri karıştırmayalım.

Yakışmaz, yakışmıyor.

Şunu unutmayalım; hoca ne yaparsa cemaat de onu yapar!