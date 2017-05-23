Şampiyon Fener!

Bütün Fenerbahçeli futbolcuları kutluyorum, gözlerinden öpüyorum! Onların yaşattığı bu rezil sezon sayesinde Fenerbahçeli taraftarlar bütün konsantrasyonunu basketbola verdi. Tabii medyada...

Herkes hak edenin peşinden koştu.

Hak etmeyenler ise rezil futbollarını, boş tribünlere oynadı. Ankara'da F.Bahçe'yi sadece 4 taraftarın karşılaması aslında herşeyi anlatıyor. Ekpe'yle Emenike'nin arasındaki farkı gördü Fenerbahçe taraftarı... Kalinic ve Bogdan'la, Salih ile Ozan'ı kıyasladı!

Yüreğiyle oynayanlarla, öylesine oynayanları gördü. Fenerbahçe formasını giymenin değil, onu taşıyabilmenin daha önemli olduğunu bütün sporcuların bilmesi şart.



Tek motivasyonları tatil!

Hafta içi zorlu ve uzun kupa maçının ardından takımın geriden gelip maçı kazanmasının tek bir nedeni var. O da futbolcuların uzun tatil isteği!

Ligi 3. bitirememeleri durumunda Haziran ayının ortalarında top başı yapacaklar. Tek motivasyonları tatil olan bu oyuncu grubunun maçını kaçınız izledi merak ediyorum?

G.Birliği gibi hedefsiz bir takım karşısında özellikle ikinci yarı oynanan oyunu beğendim. Robin van Persie'yi sezon başından bu yana çok eleştirdik.

Hücum oyuncularının bu kadar az top getirdiği bir sistemde ben Van Persie'nin performansını beğeniyorum.

Yeterli mi? Elbette değil ama belli bir yaşa gelmiş ve sürekli sakatlıklarla boğuşan oyuncudan daha fazlasını beklemek haksızlık olur. Önümüzdeki yıl takımda kalmayı başaracak olan tüm Fenerbahçeli futbolculara, basketbol takımının Bağdat Caddesi'nde nasıl karşılandığı izlettirilsin.

Belki nerede olduklarının farkına varırlar!