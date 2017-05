Bu yönetimle bu kadar

Emre Belözoğlu'nu göndermek Başkan Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık başkanlığı döneminde yaptığı 5 büyük yanlışın içerisine girer! Bu yanlışlar Fenerbahçe'yi bu noktalara getirmedi mi zaten?

"Her şeyi ben bilirim" düşüncesinden sıyrılın artık, ortak akla inanın.

Fenerbahçe'nin sezon başından bu yana yaşadığı pozisyona girme sıkıntısı Başakşehir karşısında yaşanmadı aslında...

Özellikle ilk yarıda Van Persie'nin kaçırdığı inanılmaz pozisyonlar var. Yeterince gol pası alamadığını düşündüğümüz Van Persie'nin pozisyona girince etkili olamadığını gördük. Artık bu seviyeleri kaldıramadığı aşikar. Yeni sezonda Fenerbahçe'nin daha diri ve genç bir forvet oyuncusuna ihtiyacı var.

Yönetimin bu konuyla ilgili girişimlerinin olduğunu duyuyorum.

Gol krallığı yarışında Fenerbahçe'nin golcülerinden hiçbirinin olmaması aslında sıkıntının büyüklüğünü gösteriyor.

Lens'i son haftalarda hep eleştirdik.

Ancak dün gece şunu farkettim, Lens'le takım arasında tempo farkı var.

Bu fark onun daha etkili olmasını engelliyor aslında...



Atanlardan çok Volkan

Lens gidiyor, takım gelmiyor, Lens ortalıyor forvetler yakalayamıyor. Daha diri ve hızlı oyuncularla daha etkili olurdu Hollandalı. Bence Lens'in birlikte oynayabileceği en doğru forvet Moussa Sow. Ancak ne yazık ki Advocaat onu forvet değil, kanat oyuncusu olarak görüyormuş! Nitekim Ozan oyuna girip forvet hattına daha yakın oynamaya başlayınca golü buldu. Maçın sonları Rus ruleti gibi oldu. Golü atınca, "Allah'ını seven defansa gelsin" yiyince ise gözünü karartan sarı-lacivertli takım yine taraftarını memnun eden bir futbol ortaya koyamadı. Sezonun taraftarla barışma maçını daha iyi oynamalarını beklerdim.

Volkan'ın müthiş kurtarışları onun her şeye rağmen hâlâ ligimizin en iyisi olduğunu gösteriyor. Adaşı Babacan'la kıyaslamam bile... F.Bahçe'de atanlardan daha çok onun kurtardıklarının etkisi vardır. Biraz daha sempatik olabilse bambaşka noktalarda olabilirdi. Yapılan yanlış transferler, ortak akla inanmayan yönetimle ancak buraya kadar gelebildi Fenerbahçe... Zaten bundan fazlası şans olurdu, kısmet olurdu.