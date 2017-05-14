Karakter nerede?

Hayal kırıklıklarının başkenti oldu Kadıköy... Yanlış yatırımlar imparatorluğu...

B sınıfı oyuncular çöplüğü! Fenerbahçe öyle bir takım oldu ki, ligde bazı takımlardan puan alabilmesi için sahaya 12 kişi çıkması gerekiyor!

Salih, Ozan, Emenike, Hasan Ali, Stoch, Roman... Hatta Sow hatta Alper... Siz bu takımda oynamayı hak ediyor musunuz?

Fenerbahçe formasını giymeseniz kimse yüzünüze bakmaz. Ben Fenerbahçe'den gönderilip abad olanı görmedim daha...

Bu takımı kurmak için hakikaten büyük bir zeka gerekiyor! Yıldırım gibi düşünmeli öyle karar verilmeli! Taraftar küsmüş, stat boş olabilir, hiçbir iddian da kalmamış olabilir. Ama üzerinize giydiğin o formanın hakkını vereceksin arkadaş.



Salih artık genç değilsin!

Yeni sezonda bu B sınıfı oyunculardan birçoğu olmayacak. Bazılarının sadece oyuncu kalitesi değil, karakteri de B sınıfı! Eyy kendisini hâlâ 'genç yetenek' zanneden Salih! Sen artık genç yetenek değil, gelişememiş bir oyuncusun.

Yakın gelecekte sıradan bir alt lig takımında oynarken sana verdiğim nasihatler kulaklarında çınlayacak, ama artık herşey için geç olacak.

Hedefsiz kalma meselesini pek anlamış değilim ayrıca... Fenerbahçe'nin futbolcusunun hedefi taraftarını memnun etmek olmalıdır.

Kupalar, şampiyonluklar kaybedilir ama memnuniyet kayboldu mu sıkıntı büyük demektir.

Taraftar sezonun bitmesini iple çekiyor.

Hiç beklemediği kadar...

Sezonun negatif anlamda istatistik rekoru kıran Fenerbahçe bir yana, hiçbir hedefi olmayan ama sahaya karakter koyan Antalyasporlu futbolcuları kutluyorum.