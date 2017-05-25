Erkal-Erhan Erzurumspor!

TFF, 2.Lig Play Off Finali'nde iki takımın kilometre eksiğini(!) görmüş olmalı ki, final maçını iki şehrin ayak ucundaki Trabzon'a, vermek, yepyeni stadyumda oynatmak yerine, onbinlerce insanı, binlerce kilometre uzağa İstanbul'a taşıdı. Bravo size(!) Buna futbol işkencesi mi desek, aşkı için yollara düşmek mi desek bilemedik. Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gümüşhanespor maçını çok kısaca anlatıyorum ama yol çok uzundu. Demeden olmazdı.



İbrahim Erkal sevinmiştir

İki komşu kentin direkt çıkamayınca endirekt yoldan çıkacağı zorlu süreç, bu finalde de, mental ve fiziksel olarak iki takımı sinir savaşına, büyük sevincin büyük finaline, İstanbul'a getirdi.

BB Erzurumspor'un yıldızı Nobre ile Gümüşhanespor'un Kasparov'u Mehmet Altıparmak maçında, sürekli kazanacak ve kaybedecek stratejiler çarpıştı.

Sonuç olarak golü Erhan attı, sevinci tüm Erzurumsporlular yaşadı. Bu maçların İmparator'u Kemal Kılıç ise, geç geldi, unutulmaz oldu.

1. Lig'de eski dostlar birer-ikişer özlemi dindiriyor. Erzurumspor'u özlemiştik... Hoş geldin Dadaş, uzun kalın arkadaş...

Merhum İbrahim Erkal da sevinmiştir eminim...