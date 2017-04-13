Zirvede birlikte kayıp!

Bu hafta zirve yaralı.

İstanbul'da sevinmeye alışmış Evkur Yeni Malatyaspor bu sefer İstanbul'da üzüldü. Ümraniyespor tam 7 haftadır üzüntüyü unutmuş lider takıma mağlubiyeti tattırdı. Ev sahibi takımın ise tam bir zirve belalısı olduğunu söyleyelim. Göztepe, Sivasspor, Denizlispor, Balıkesirspor, son olarak lider Yeni Malatyaspor'u yendiler. Şunu da söyleyelim, ne zirvede Yeni Malatyaspor'un yeri, ne de 44 puanla 4. sırada kendisine yer bulan, Erkan Sözeri'nin talebeleri Ümraniyespor'un yeri tesadüfi değil.



Kötü oyun, kötü sonuç!

İstanbul Vodafone Arena ve Başakşehir Fatih Terim Stadyumlarının zeminlerini ve alınan sonuçları da gördükten sonra, anladık ki lider iyi zeminlerde iyi futbol ve iyi sonuçlar alabiliyor. Ümraniye karşısında, nasıl olsa lideriz modu, tabelaya kayıp, zirvede avantaj yitirmek anlamına geldi.



Şimşek farka koştu!

Pote, Pote, Pote… Üç gol, muhteşem oyun ve farklı sonuç. Ev sahibi Eskişehirspor'un iki ileri, bir geri haftaları sürüyor. Adana Demirspor karşısında ikinci bir Manisa oyunu oynadılar, fark yediler.

Sezonun en iyi oyununu oynayan Adana Demirspor ve muhteşem gollerle hem krallıkta, hem sonuca tesirde bu ligin en iyisi olan Pote, maçın kazanılmasında ve farklı skorda günün adamı oldu.



Manisa'dan altın fırsat!

Hiç kuşkusuz ki yukarıdaki takımlar kadar aşağıda mücadele eden takımların maçları da nefesleri kesiyor. Bu maçlardan biri de Manisaspor- Mersin İY maçıydı. Rakip Mersin tam 8 haftadır içeride dışarıda kaybetmiyor, bu maça da mutlak puan almak gayesiyle çıkıyordu.

Hiç kuşku yok ki devre arasının en iyi transferlerini Manisaspor yaptı. İkinci yarıda tam 15 puan toplamaları da bunun göstergesi. Bilhassa İsmail Haktan Odabaşı'nın takıma, sonuçlara katkısı tartışılmaz.



Samsun rahatladı!

Alt sıraları yakından ilgilendiren önemli maçlardan diğeri de Şanlıurfa-Samsunspor maçı oldu. İlk devresi golsüz berabere biten maçta, önce Fatih, sonra Kone ile iki gol bulan Karadeniz temsilcisi, 90+'larda Batuhan Karadeniz'den bir gol yese de bu önemli maçı kazanmayı bildiler .Son 7 maçında, 5 galibiyet, 2 beraberlik alan kırmızı beyaz siyahlılar 17 puan toplayıp kırmızı hattın 7 puan üzerine çıkmayı başardı.

Şanlıurfaspor için ise tehlike kapıda. Son 11 maç ve sadece 1 galibiyet alabilmişler.