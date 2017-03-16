Malatya aldı başını gidiyor

Ligde artık kaybedenin yakalaması güç haftalara girdik.

Hesaplar, planlar, stratejiler her hafta yenileniyor. 24. haftanın lideri yine Evkur Yeni Malatyaspor oldu. Tabii şunu da gözardı etmiyoruz, sarı-kırmızılılar İstanbul'a çok çabuk adapte oldular. Oysa onlar içinde, rakip kadar yabancı sahalar ama kafasında İstanbul'u sahiplenen bir oyuncu grubu, müthiş de taraftar desteği olunca, zorlu maratonda bunu dezavantajdan avantaja dönüştüren, zirvede kazanan, kazandıkça arayı açan bir ekip oldular.



Seri yakaladılar!

Evkur Yeni Malatyaspor enerjisini zaman zaman boşa, çoğu zaman da doluya döndüren bir takım. Şöyle bir bakınca, 6 ile 10. hafta arası 5 galibiyetlik seri yakalamışlar.

Sonra bocalayıp, 11 ve 15. haftalar arasında 5 maçlık kazanamama sendromu görülmüş.

Ligin yarısında liderlik koltuğunu elinde bulunduran sarı kırmızılı takım, 20. haftadan bu yana çıktığı 5 maçta, 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Artık son 10 haftaya giriyoruz. Kalan haftalarda, mucizevi bir kötü durum olmazsa Doğu Anadolu'dan susamış bir futbol şehri Süper Lig'e adını yazdıracak.



Sivas kayıp!

Sivasspor, Balıkesirspor karşılaşmasını kazanmış olsa lider Yeni Malatyaspor'la birlikte takipçilerine fark atacaktı. Yunan golcü Gekas önce penaltıyı kaçırıp sonra golü attı ama bu gol kırmızı-beyazlıları rehavete, skoru koruma psikolojisine, Balıkesirspor'u ise bilhassa maçın son yarım saatinde can havliyle saldırmaya sevketti.

Bekemanga'nın Nusret tarzı gol sevinci ise bir hayli konuşuldu.

Bu gol, Sivasspor'un zirve hesaplarına tuz biber sıktı(!)



Aşağısı karışık!

Ligde yukarıda olduğu gibi aşağıda da anormal bir yarış, hattan kurtulma, uzaklaşma çabaları sürüyor. Samsunspor'un Büyükşehir Gaziantepspor ile beraberliğine en çok da Bandırma'da galip gelen Elazığspor sevindi. Yine son haftalarda ciddi direniş gösteren, Levent Eriş ile yepyeni bir başlangıç yapan Mersin, son 9 maçta bir kez yenilirken, kırmızı şeytanlar tam 6 haftadır yenilmiyorlar.İstikrarsız sonuçlar alsa da Manisaspor'un göze hoş gelen futbolu, içeride dışarıda mücadelesi gözlerden kaçmıyor. Kim kalır, kim düşer bunu bugünden söylemek zor.

Aralarındaki maçlar sıralamada, ikili, üçlü averajlarda çok etken olacak. Ligdeki 18 takımın 18'inin de hedefleri var.