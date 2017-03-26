İlk sıra rezerve!

Yeni Malatyaspor'u tutabilene aşkolsun...İstanbul dediler, alıştı; deplasmana gidiyor, rakip Manisaspor dişli takım, sağı solu belli olmaz dediler, kolayca kazandı. Belli oldu ki, puan aralığı daha da açılacak.

Ligde en yakın rakibi Sivasspor ve 9 maç kala onlara yaptığı fark 7 puan, üçüncü sıradaki Eskişehirspor'a 8 puan.



İlk 50 puanlı takım!

25. haftada 50 puana ulaşan ilk takım Evkur Yeni Malatyaspor oldu. Maç başına 2 puan ortalaması yapan sarı kırmızılılar, deplasman ve iç sahada en çok puan toplayan, en başarılı ekip oldu. Ligin kalan bölümünü öncesi büyük bir avantaj elde ettiler. Kalan 9 haftada üçüncü Eskişehir ile puan farkları 8. İlk ikinin direkt Süper Lig'e çıkacağı düşünülürse bu avantajlarını kolay kolay bırakacaklar gibi gözükmüyor.



Denizli ile ilk kez!

Haftanın en heyecanlı, en çekişmeli maçı Eskişehirspor- Göztepe arasında olacağı belliydi.Öyle de oldu.İki keyifsiz takımın arasındaki maçı Eskişehirspor kazandı ve rahatladı.



Buruk veda!

Eskişehir Atatürk Arena'da 4 haftadır yüzü gülmeyen ev sahibi ekip, adeta Göztepe'ye patladı:4-0 Baştan sona muhteşem oynayan kırmızı siyahlılar, rakibine bırakın gol attırmayı, pozisyona sokturmadı.

Maç sonu Göztepe teknik direktörü Okan Buruk istifa etti ve İzmir temsilcisi ile yollarını ayırdı. Bu maçın reytinglerde ilk 20 içine girdiğini de hatırlatalım.



Şanlıurfa nihayet!

9 haftadır yüzü gülmeyen Şanlıurfaspor, durdu durdu Sivasspor'a patladı.

Bir ara yenik duruma düşmesine rağmen, buduğu iki golle, hem şanssızlığını,hem Sivasspor'u yendi. Bu karşılaşmanın ardından da Yiğidoların teknik direktörü Mesut Bakkal görevinden istifa etti.



Balıkesir şaşırttı!

Maçtan önce Balıkesirspor 3 gol atıp, 1 puana sevinecek deseler, kimse inanmazdı.

Ya da... Mersin İdman Yurdu 3-0 öne geçecek ama 3-3'lük beraberlikle üzülecek desem de inanmazdınız.

1 puan iki tarafı da mutsuz etti. Özellikle 3 farktan yakalanan Mersin'in kaybı büyük. Kümede kalma adına onlara büyük bir moral motivasyon olacaktı.