Kim tutar seni kim tutar!

TFF 1.Lig'de solukları kesen, heyecandan heyecana sokan bir haftayı geride bıraktık. 26. hafta üstte ve altta tam bir adrenalin fırtınasına şahitlik ettirdi. Yeni Malatyaspor ezeli rekabette zor eşikten kurtulma çabasındaki Elazığspor'u bu sezonun sürpriz golcüsü Eren Tozlu'nun tek golü ile yenip, İstanbul'da zaferler serisini sürdürdü.



Zoru başardılar

Yeni Malatyaspor son 7 haftanın 6'sını kazanırken, sadece bir kez berabere kaldı. Son üç maçında ise, Şanlıurfaspor, Manisaspor ve Elazığspor gibi ligde kalma çabasındaki rakiplerini yendi. Sarı kırmızılılar ligin en çok zirvede kalan takımı.



İkincilik yarışı!

1.Lig'de iki direk, bir endirekt şampiyon çıkıyor desek, çok da yanlış bir ifade kullanmış olmayız. İlk iki sıra direkt, üçüncü takım Play Off'lar sonrası Süper Lig'e çıkıyorlar. Lider Yeni Malatyaspor'un alıp başını gittiği ligde, kıyasıya bir ikincilik yarışı olacak.

Sivasspor 46 puanla ikinci ama yerinde rahat değil. Takipçilerinden, Eskişehirspor'un 45,

Göztepe'nin 43 puanları var.



Buz gibi lider!

TFF 1.Lig'deki takımlar kadar takımların başlarındaki hocalara da bir bakarsak, bu ligin önemini daha iyi idrak ederiz. İrfan Buz sahalarımızda yeni bir teknik adam ve önemli isimleri gerisinde bırakarak şampiyonluğa koşuyor.Sivasspor'un başında Samet Aybaba, Eskişehirspor'un başında Mustafa Denizli, Göztepe'nin başında Yılmaz Vural ve Giresunspor'un başında Yücel İldiz gibi futbolumuzun gözbebeği isimler var.



Eriş'im tamam!

Mersin İdman Yurdu'nun müthiş direnişinin farkında mısınız? Teknik Direktörlüğe Levent Eriş geldikten sonra adeta küllerinden yeniden doğan, ligde tutunmaya çalışan, kaybetmemeyi alışkanlık yapan bir Mersin İdman Yurdu seyrediyoruz.

Dördü Levent Eriş komutasında tam sekiz haftadır kaybetmiyor kırmızı lacivertliler... Bu hafta oynayacakları Manisaspor maçı nefesleri kesecek. Kaybeden çok şey kaybedecek, kazanan büyük avantaj yakalayacak.

Mersin tamamen bu maça odaklanmış durumda. İzleyenler futbola ve heyecana doyacaktır.