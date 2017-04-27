Herkes Yeni Malatya’ya çalıştı

29. haftasını geride bıraktığımız ligde, 28 ve 29. hafta maçları aynı hafta içinde, üçer gün arayla oynandı. Hiç kuşkusuz ki, üç haftadır kazanamadan liderliğini koruyan Yeni Malatyaspor ligin en karlı takımı.

Evinde Eskişehirspor'a karşı büyük bir yenilgi alan sarı-siyahlılar, Giresun deplasmanında da zorlanarak 1 puana razı oldu. Eskişehirspor-Sivasspor maçının tam da Yeni Malatyaspor'un istediği gibi berabere bitmesi, kolay kazanır denilen Ümraniyespor'un evinde Mersin önünde 1 puana razı olması, kayıptaki lider için bulunmaz fırsat haftası oldu.



Rehavete kapıldı!

Şunu çok rahat söyleyebiliriz ki, lider Yeni Malatyaspor'un bu aralar en büyük rakibi rehavetspor(!) Açık ara liderliğin verdiği, "Biz olduk, iş bitti" modu, ciddiye alınmazsa, boyu gittikçe kısalan şu dönemde, hiç beklenmedik sıralama ile karşı karşıya bırakabilir. Oyunları keyif vermiyor.



Bol gollü hafta

Ligin 29. haftasında tam 30 gol kaydedildi. Hiçbir deplasman takımının galip gelemediği haftada 4 ev sahibi takım galip gelirken, 5 maçta berabere sonuçlandı.

Golsüz tek maç, Şanlıurfa-BŞB Gaziantep maçı oldu.

Sezona favori takımlardan biri olarak başlayan BŞB Gaziantep'in tam 10 haftadır üç puana hasret olduğunu söyleyelim.



Yunus Emre...

Mersin İdman Yurdu'nun transfer tahtası kapalı, elindeki kalan oyuncular yaşlı, doymuş, hadi daha net yazalım, bırakmasına ramak kalmış, kafasında futbolu bitirmiş isimler. Bir iki ismi istisna tutuyorum ama durum aynen bu. Tabii sorunlu yabancı oyuncuları var. Kaleci Mihaylov gibi. Ülkesine gidip her seferinde maç sabahı dönmesi gibi. Sonunda kadro dışı kaldı. Yedeği Hasan kaburgasını kırdı, sakat. Yerine kim oynadı dersiniz, 18 yaşında, altyapıdan yeni yukarı çıkarılan Yunus Emre Aslan. Hem de ne oynayış. Kalesinde devleşti, müthiş özgüvenle oynadı, heyecan yapması. Aradaki heba olan bir puan varsa onu Yunus Emre'ye yazıyoruz.



Gakgoş başardı

Elazığspor 6 günde 6 puan aldı ve rahatladı. Kimden aldı bu 6 puanı; rakibi Mersin'den deplasmanda, rakibi Samsunspor'dan içeride. Ateş hattındaki üçüncü takımın 26, Elazığspor'un 35 puanı var. Bu da şu demek, bir puan daha alırsa Elazığ bu yılı istediği yerde tamamlamış olacak. iyi iyi derken rüzgarı tersine dönen Samsun'un işi zorlaştı. Dikkat, dikkat!