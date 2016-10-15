Ribery'e amatör futbolcudan süper çalım!
15 Ekim 2016, Cumartesi
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Bayern Münih'in özel bir organizasyon kapsamında oynadığı hazırlık maçına Ribery'nin yediği çalım damga vurdu. Tecrübeli futbolcu bir pozisyonda 1999 doğumlu Alexander Freitag'dan hayatının çalımını yedi.
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