 FİLENİN SULTANLARI AVRUPA ÜÇÜNCÜSÜ! – Fotomaç – 01 Ekim 2017
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    01 Ekim 2017, Pazar
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    FİLENİN SULTANLARI AVRUPA ÜÇÜNCÜSÜ!

    FİLENİN SULTANLARI AVRUPA ÜÇÜNCÜSÜ!

    A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2017 Avrupa Şampiyonası'nın üçüncülük maçında ev sahibi Azerbaycan'ı 3-1 yenerek bronz madalya kazandı.

    Ayrıntılar geliyor...
    1. 01 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 17:00
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