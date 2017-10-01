FİLENİN SULTANLARI AVRUPA ÜÇÜNCÜSÜ!
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2017 Avrupa Şampiyonası'nın üçüncülük maçında ev sahibi Azerbaycan'ı 3-1 yenerek bronz madalya kazandı.
- 01 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 17:00
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'KOCAMAN' SORULAR
Toplam 46
Yorum
yan pasçı gulii brezilyada bayanlar guılyanodan daha iyi top oynuyor.
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UÇAKTA SESSiZLiK
Toplam 17
Yorum
Ugur Ali Koç efendi, kibar, Türk sporuna yakışan bir adam, Aziz Yıldırım ise tam tersi. Taraftarı da kendine benzetti. Hakkınız olmayan şeyleri..
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UÇAKTA SESSiZLiK
Toplam 17
Yorum
kocun ne hayri var baskan aziz yildirimdir........!!! ölene kadar.......!!!
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