 Demir Lady imzaladı – Fotomaç – 27 Mayıs 2017
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    27 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Demir Lady imzaladı

    Demir Lady imzaladı

    33 yaşında ‘Aslan’ olan Neslihan Demir, “Hep beraber büyük başarılar yaşayacağız” dedi.

    Kadın Voleybol Takımı, milli oyuncu Neslihan Demir Güler ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'daki imza töreninde konuşan Neslihan, "Kapıdan girer girmez ne kadar büyük bir aileye geldiğimi fark ettim. Galatasaray'ın filede hak ettiği büyük başarıları hep beraber yaşayacağımızı umuyorum" dedi. Sarı-kırmızılı takımın menajeri Nihan Güneyligil de, "Neslihan, Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli voleybolculardan. Önümüzdeki sene takım kaptanımız olacak. Bu forma altında nice başarılar diliyorum" diye konuştu.
    1. 27 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:36
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