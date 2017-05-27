Demir Lady imzaladı

Kadın Voleybol Takımı, milli oyuncuile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'daki imza töreninde konuşan Neslihan, "Kapıdan girer girmez ne kadar büyük bir aileye geldiğimi fark ettim. Galatasaray'ın filede hak ettiği büyük başarıları hep beraber yaşayacağımızı umuyorum" dedi. Sarı-kırmızılı takımın menajeride, "Neslihan, Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli voleybolculardan. Önümüzdeki sene takım kaptanımız olacak. Bu forma altında nice başarılar diliyorum" diye konuştu.