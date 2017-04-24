Şampiyon VakıfBank
2017 CEV Şampiyonlar Ligi finalinde ev sahibi İtalyan ekibi Imoco Volley’i mağlup eden VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, üçüncü kez Avrupa Şampiyonu oldu.
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi finalinde VakıfBank, ev sahibi İtalyan ekibi Imoco Volley'i 3-0 yenerek Avrupa Şampiyonu oldu. Çekişmeli başlayan müsabakanın ilk teknik molasına, 8-6'lık skorla temsilcimiz önde girdi. Imoco karşısında oyuna ağırlığını koyan VakıfBank, Kimberly Hill ve Ting Zhu ile etkili olduğu ilk seti 25-15 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette de başarılı oyununu sürdüren sarı-siyahlılar, rakibe geri dönüş şansı tanımadan set sonuna kadar baskısını devam ettirdi ve bu seti de 25-13 kazandı. Bu bölümde Vakıfbank'ta Lonneke Slöetjes, Ting Zhu'nun yüksek performansı ön plana çıktı.
MAÇIN SON SETİ ÇEKİŞMELİ GEÇTİ
Son sette ev sahibi Imoco direncini artırıp oyunu bırakmadı ancak temsilcimiz VakıfBank, rakibin dönüş çabalarına başarıyla karşılık verdi. Büyük çekişmeye sahne olan son seti de 25-23 kazanan VakıfBank, salondan 3-0'lık galibiyetle ayrılıp üçünçü kez Avrupa Şampiyonu oldu.
GUİDETTİ: BU TAKIMLA GURUR DUYUYORUM
Vakıfbank Başantrenörü Giovanni Guidetti, maç sonunda çok mutlu olduğunu ve takımıyla gurur duyduğunu söyledi. Guidetti, çok zor bir sezon geçirdiklerini belirterek, "Böyle bir takımı çalıştırdığım için şanslı ve mutluyum. Her gün çok çalıştık, asla pes etmedik. Şampiyonluğa ulaştığımız için mutluyum" dedi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KUTLAMA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Şampiyonu olan Vakıf- Bank'ı kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Vakıfbank Spor Kulübü Başkanı Osman Dermen'e bir tebrik telgrafı göndererek Avrupa Şampiyonu olan Kadın Voleybol Takımı'nı kutladığı kaydedildi.
MAÇIN SON SETİ ÇEKİŞMELİ GEÇTİ
Son sette ev sahibi Imoco direncini artırıp oyunu bırakmadı ancak temsilcimiz VakıfBank, rakibin dönüş çabalarına başarıyla karşılık verdi. Büyük çekişmeye sahne olan son seti de 25-23 kazanan VakıfBank, salondan 3-0'lık galibiyetle ayrılıp üçünçü kez Avrupa Şampiyonu oldu.
GUİDETTİ: BU TAKIMLA GURUR DUYUYORUM
Vakıfbank Başantrenörü Giovanni Guidetti, maç sonunda çok mutlu olduğunu ve takımıyla gurur duyduğunu söyledi. Guidetti, çok zor bir sezon geçirdiklerini belirterek, "Böyle bir takımı çalıştırdığım için şanslı ve mutluyum. Her gün çok çalıştık, asla pes etmedik. Şampiyonluğa ulaştığımız için mutluyum" dedi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KUTLAMA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Şampiyonu olan Vakıf- Bank'ı kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Vakıfbank Spor Kulübü Başkanı Osman Dermen'e bir tebrik telgrafı göndererek Avrupa Şampiyonu olan Kadın Voleybol Takımı'nı kutladığı kaydedildi.
- 24 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:20
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yanal’ın Tosic aşkı
Toplam 5
Yorum
Armağan Tosic Stoper mi :D
- ''3. Lig takımları bile...''
Toplam 17
Yorum
FBli poldi boş konuşma kadıköyde de biz 20 gömlek üstündük o zaman da biz kazandık 2 maçı da aldık ağlamaya gerek yok
- ''3. Lig takımları bile...''
Toplam 17
Yorum
Ekrem doğru demiş fb korneri yok korner varya basit gibi gelir sana ama yok fb atağa çıkmadı gs 10 geldi atamadı fb 1 geldi attı işin özü bu
Şampiyon VakıfBank haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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