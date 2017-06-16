Akatlar'da büyük gün

Basketbol Ligi’nin en iyisi olmak için mücadele eden Fenerbahçe ile Beşiktaş, bugün bir kez daha karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, seyircisiz oynanacak maçı kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek.

Erkekler Basketbol Ligi'nde şampiyonun belli olacağı final serisinde 4. maç bugün oynanacak. Beşiktaş Sompo Japan ile Fenerbahçe, saat 20.00'de kozlarını paylaşacak. Akatlar Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma NTV Spor'dan yayınlanacak. Önceki günkü maçta kötü tezahürat nedeniyle tribünler boşaltılırken, siyah-beyazlıların ev sahipliğinde oynanacak mücadele seyircisiz olacak. Seride 3-0 önde olan Obradovic'in öğrencileri, kazanması halinde üst üste ikinci kez şampiyonluğunu ilan edecek.



TAM KADRO SAHADALAR

Kartal'ın ezeli rakibi karşısında galibiyete uzanması halinde ise seriye Ülker Sports Salonu'nda devam edilecek. Zorlu mücadele öncesi sahaya eksiksiz çıkacak olan iki takım, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak, geri sayıma geçti.