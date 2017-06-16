Akatlar'da büyük gün
Basketbol Ligi’nin en iyisi olmak için mücadele eden Fenerbahçe ile Beşiktaş, bugün bir kez daha karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, seyircisiz oynanacak maçı kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek.
TAM KADRO SAHADALAR
Kartal'ın ezeli rakibi karşısında galibiyete uzanması halinde ise seriye Ülker Sports Salonu'nda devam edilecek. Zorlu mücadele öncesi sahaya eksiksiz çıkacak olan iki takım, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak, geri sayıma geçti.
- 16 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:12
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Beşiktaş'a derbinin faturası ağır oldu
Toplam 14
Yorum
göztepeli bn tarafsızım ama unutma kocum fb bu ülkede hakem yetiştiren 1 numaralı takım boş yapmayın
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Manisaspor Mustafa Sevgi'yle anlaştı
Toplam 4
Yorum
SAMSUNSPOR İYİ BİR TOPCU DEĞİL AMA HIRSI,AZMİ OLDUKÇA FAZLA SAMSUNSPOR TARAFTARI OLARAK OLDUKÇA KIZDIK BU ADAMA AMA İŞİNİ LAYIĞIYLA YAPAR MANİSA YA H.O
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Bruma'dan Galatasaray'a veda mesajı
Toplam 15
Yorum
GS78 Aman dönme. Gitmek icin yapmadigin kalmadi. Iyi Futbolcusun ama GS gercekten sevdigine inanmiyorum. Hem 30-32 yasinda gelsen ne olur sanki
Akatlar'da büyük gün haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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