Bilet fiyatları açıklandı

Atiker Konyaspor ve Medipol Başakşehir arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçının bilet fiyatları kale arkası 10 TL, diğer tribünler de 20 TL olarak belirlendi. Konyaspor taraftarı final müsabakasını Güney (Kale Arkası) ve Maraton tribünlerinden izleyecek. Batı ve Kuzey tribünleri ise Başakşehir taraftarının olacak.