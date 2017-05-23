Bilet fiyatları açıklandı
Türkiye Kupası 23 Mayıs 2017, Salı
Güncelleme: 23 Mayıs 2017, Pazartesi 23:18
Atiker Konyaspor ve Medipol Başakşehir arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçının bilet fiyatları kale arkası 10 TL, diğer tribünler de 20 TL olarak belirlendi. Konyaspor taraftarı final müsabakasını Güney (Kale Arkası) ve Maraton tribünlerinden izleyecek. Batı ve Kuzey tribünleri ise Başakşehir taraftarının olacak.
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