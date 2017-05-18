Tribünler boş kaldı
Türkiye Kupası 18 Mayıs 2017, Perşembe
Güncelleme: 18 Mayıs 2017, Perşembe 01:24
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2-2'nin rövanşında Başakşehir'i konuk eden F.Bahçe'de tribünler yine boş kaldı. Süper Lig maçlarına gelmeyen taraftarlar, kupa yarı finaline de ilgi göstermedi. Sarı-lacivertlileri yaklaşık 8 bin taraftar destekledi. Bu sezon ligde ortalama 7 bin kişiye oynayan F.Bahçe, kupa yarı finalinde de benzer bir görüntü ortaya koydu.
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