Tribünler boş kaldı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2-2'nin rövanşında Başakşehir'i konuk eden F.Bahçe'de tribünler yine boş kaldı. Süper Lig maçlarına gelmeyen taraftarlar, kupa yarı finaline de ilgi göstermedi. Sarı-lacivertlileri yaklaşık 8 bin taraftar destekledi. Bu sezon ligde ortalama 7 bin kişiye oynayan F.Bahçe, kupa yarı finalinde de benzer bir görüntü ortaya koydu.