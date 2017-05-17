İlk finalist Konya

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Kasımpaşa'yı 2-0 yenen Atiker Konyaspor, finale yükseldi. A Spor'dan HD kalitesinde naklen yayınlanan mücadelede, 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşını kazanan Konya'yı biri penaltıdan iki gol atan Riad Bajic sırtladı. 18'de Veigneau'nun elle müdahalesiyle kazanılan penaltıyı Bajic gole çevirdi: 1-0.



TARİHİNDE İLK KEZ FİNALDE

57. dakikada günün yıldızı Bajic bir kez daha sahneye çıktı ve Konya maçı 2-0 kazanıp finale çıktı. Kasımpaşa'da Turgut 90'da kırmızı kart gördü. Tarihinde ilk kez finale yükselen Konya'nın rakibi bugünkü F.Bahçe-Başakşehir maçında belli olacak.



KUPA HAYALİMİZ SONLANDI

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, iyi mücadele etmelerine rağmen istedikleri sonucu alamadıklarını belirterek, "Bu seneki kupa hayalimiz sonlanmış oldu. Yarı finalin ilk ayağında 3-2 dönüş yapmıştık. Çok net bir fırsattan yararlanamadık. Basit bir hata yaptık ve ikinci golü yedik. Rakip iyi savunma yaptı. Geri dönüş yapmaya çalıştık ama olmadı. Kupayı hak eden kazansın" diye konuştu.







HALKIMIZA HAYIRLI OLSUN

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, maçın ardından çok mutlu olduklarını söyledi. Tecrübeli teknik adam, "Sezon başı hedefimiz finale çıkmaktı ve ligde 50 puanı yakalamaktı. O hedefi gerçekleştiremedik ama birini gerçekleştirdik. Şimdi rakibimizi bekliyoruz. Şehir çok arzuluyordu. Bütün Konyalılar'a hayırlı olsun. Biz de sevindik ama onlar adına daha çok sevindik" ifadesini kullandı.



RİAD BAJİC BOŞ GEÇMEDİ

Atiker Konyaspor'un Bosna Hersekli yıldızı Riad Bajic, dün takımı sırtlayan isim oldu. Ligde bu sezon çıktığı 29 maçta 16 kez fileleri havalandıran 23 yaşındaki yıldız, dün biri penaltıdan olmak üzere iki gol attı. Bu sezon 45 resmi maçta toplam 21 kez fileleri sarsan Bajic, galibiyet sevincini tribünlerle paylaştı.



VEYSEL'DEN HAKEM TEPKİSİ

Kasımpaşa'nın tecrübeli ismi Veysel Sarı, maç sonunda hakem Ali Palabıyık'a isyan etti. Veysel, "10 yıldır futbol oynuyorum. Böyle bir şey görmedim. Kasımpaşa'nın üzerine geliyorlar. Bugün de hakem konusunda sorunlar yaşadık. Umarım bunlar bir son bulur" dedi.



KONYA NASIL FİNALE ÇIKTI?

Ziraat Türkiye Kupası'nda H Grubu'nda Trabzonspor, Kızılcabölük ve Gümüşhane ile mücadele edip grubu lider bitiren Atiker Konyaspor, Son 16 turunda Ümraniyespor'u eledi. Çeyrek finalde Sivasspor'u 0-0 ve 3-2'lik skorlarla geçen yeşil-beyazlılar, yarı finalde de Kasımpaşa'yı saf dışı bırakıp finale adını yazdırdı.