Paşa avantajı kaptı
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Kasımpaşa, evinde Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti.
Türkiye Kupası 28 Şubat 2017, Salı
Güncelleme: 28 Şubat 2017, Salı 19:53
İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen maçın 2. yarısına iyi başlayan Kasımpaşa, aradığı golü 63. dakikada Popov'un ayağından buldu. Kalan dakikalarda Rizespor beraberlik için yüklense de, 90+2'de sahneye çıkan Koita maçın skorunu belirledi.
Bu mücadelenin rövanşı 5 Mart'ta Rize'de oynanacak.
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