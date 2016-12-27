Sivasspor 3 attı 3 aldı

Mücadeleyi ev sahibi ekip Leandrinho(2) ve Rasim Mutlu'nun kendi kalesine attığı golle 3-1 kazandı. Konuk ekibin tek golü Batınay Ak'tan geldi. Ayrıca Sivasspor Tunahan Nazlı ile bir penaltıdan da yararlanamadı.



Bu sonucun ardından Sivasspor puanını 6 yaptı ve 3. sıradaki yerini korudu. Yeni Amasyaspor ise puansız olarak son sırada kaldı.







MAÇTAN DAKİKALAR

16. dakikada sağdan ceza alanına giren Çağatay'ın şutunda, yan direkten oyun alanına dönen meşin yuvarlağı, savunma uzaklaştırdı.

42. dakikada sağ kanattan ceza alanına giren Ahmet Cebe, Ali ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalınca karşılaşmanın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Leandro, topu filelere göndererek, Sivasspor'u 1-0 öne geçirdi.

46. dakikada soldan rakiplerini çalımlayarak ceza alanına giren Muhammed Furkan Işık'ın son çizgiye inmeden yaptığı vuruşta, kaleci Rasim'e de çarpan meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0

57. dakikada kaleci Tolgahan'ın degajında, defansın arkasına sarkan Leandro, kalesini terk eden Rasim'den kurtardığı meşin yuvarlağı boş kaleye göndererek skoru 3-0 yaptı.

61. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Beykan, Barış ile girdiği ikili mücadelede yerde kalınca karşılaşmanın hakemi ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Tunahan'ın vuruşunda direkten oyun alanına dönen topu Yeni Amasyaspor savunması uzaklaştırdı.

90+1. dakikada Batınay'ın ceza alanı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1

Karşılaşma, ev sahibi Sivasspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.