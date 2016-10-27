Samsunspor, Ziraat Tükiye Kupası'nda Menemen Belediyespor'a evinde 4-1 yenilerek gruplara kalma fırsatını geri tepti. Öte yandan teknik direktör Osman Özköylü, maç öncesi yaptığı "Bu kulüp için gruplara kalmak tam anlamıyla intihardır. Ligde çok kısıtlı bir kadro ile gidiyoruz" sözleriyle taraftarların tepkisini çekmişti. Maç sonrası "Samsun intihar etmedi(!)" yorumları yapıldı.