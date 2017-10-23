Muharrem Usta, sıkıntılı günler yaşıyor
Trabzonspor'da 6 Aralık 2015 tarihinde göreve gelen Muharrem Usta başkanlığındaki yönetim kurulu, elde edilen saha sonuçları nedeniyle hüsran yaşadı. Toplu istifaların ardından kongre tartışmalarının yaşandığı bordo-mavili kulüpte Başkan Usta, sıkıntılı günler yaşıyor.
686 gündür yüzü gülmedi
Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, görevde bulunduğu 686 günlük süreçte sportif olarak hedeflediği başarıyı bir türlü yakalayamadı. İstikrar adına Teknik Direktör Ersun Yanal'la alınan başarısız saha sonuçlara rağmen sabır gösteren Usta, büyük bir hayal kırıklığı yaşarken Rıza Çalımbay'ı takımın başına getirerek kan değişimine gitti.
Hesaplar tutmadı
Trabzonspor, ligde en fazla mağlubiyet yaşadığı dönemi de Usta başkanlığında geride bıraktı. 2015-16 sezonunu 40 puanla 13'üncü sırada tamamlayan ve 18 yenilgi ile lig tarihinde en fazla mağlup olduğu dönemi yaşan bordo-mavililer, ayağa kalkma yılı olarak gördüğü 2016-17 futbol sezonunda ise ligi 14 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 yenilgi alarak 51 puan ile 6. sırada tamamladı. Büyük umutlarla başlanan yeni sezonda önemli transferlere imza atan bordo-mavililer, oynadığı 9 maçta ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 9 puan ile 13. sırada yer aldı. Bordo-mavili takım bu sonuçlarla tarihinin en kötü günlerini yaşıyor.
Tüm imkanları zorladı
Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, göreve geldiği günden beri kulübün ekonomik yapısı nedeniyle sağlıklı bir çalışma ortamının aksine sıkıntılı bir tablo içinde planlama yaptı. Bir taraftan düzelmesi gereken ekonomik tabloyla birlikte diğer taraftan yarışmacı bir takım kurmak için yoğun bir mesai harcanırken, 50. yıl hedefi, camianın şampiyonluk arzusu ve heyecanı alınan saha sonuçlarının ardından yerini sıkıntılı ve sancılı bir sürece bıraktı.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:06
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rohagi hoca fantazi yapacaksan kolay maclarda yap. kazanan duzeni niye bozuyorsun? dortlu defans lines ve rodriges oynasaydi yenerdik.
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