181 günlük kabus

Son 6 deplasmanda gülemeyen Fırtına, en son dış saha galibiyetini 181 gün önce, o zaman Çalımbay’ın çalıştırdığı Antalyaspor karşısında aldı

Süper Lig'de bugün deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, deplasman galibiyeti özlemini yeni hocası Rıza Çalımbay ile gidermek için mücadele edecek. Fırtına, dış sahada son 6 maçta 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Geçtiğimiz sezon dış sahada oynadığı Adanaspor ve F.Bahçe maçlarından 1-1'lık skorlarla ayrılan bordo-mavililer bu sezon ise F.Bahçe, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş deplasmanlarından 2-2'lik beraberlikle dönerken, Göztepe'ye 3-2 yenildi.



İLGİNÇ BİR TESADÜF

Bordo -mavililer deplasmanda en son galibiyetini 2016-17'nin 28. haftasında Antalyaspor maçında elde etti. Söz konusu dönemde Çalımbay'ın çalıştırdığı Akdeniz ekibini 3-0 ile geçen Fırtına, ardından ligde dış saha galibiyeti elde edemedi. Çalımbay, Trabzonspor'un başında ilk maçına deplasmanda çıkacak olmasını maça ayrı bir önem kattı.



