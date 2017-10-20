 Yükseliş için 3 puan şart – Fotomaç – 20 Ekim 2017 ;
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    20 Ekim 2017, Cuma
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    Yükseliş için 3 puan şart

    Yükseliş için 3 puan şart
    Şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonun ilk 8 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi, 9 puan ile 11. sırada yer alıyor. Lider G.Saray ile 13 puan fark olan Trabzonspor, zirvenin gerisinde kalarak, hayal kırıklığı yaşattı. Karadeniz ekibi, deplasmanda oynayacağı Evkur Yeni Malatya müsabakasını kazanarak zirve için yeniden umutlanmayı hedefliyor.
    1. 20 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:45
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