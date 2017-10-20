 Vazgeçilmez isim Yokuşlu – Fotomaç – 20 Ekim 2017 ;
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HEPSİ
    20 Ekim 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Vazgeçilmez isim Yokuşlu

    Vazgeçilmez isim Yokuşlu
    Pereira'nın dışında 8 maçta forma giyen 4 oyuncu daha olsa da bu isimler ya 90 dakika sahada kalmadı ya da ilk 11'de yer almadı. 8 karşılaşmanın tamamında görev yapan Pereira'yı yine 8 maçta forma giyen ve 685 dakika sahada kalan Okay takip ederken, 8 maçta 656 dakika forma giyen Olcay üçüncü sırada. 7 karşılaşmada forma giyen Kucka 624 dakika oynadı.
    1. 20 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:48
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