Sözleşme 8 aylık
Deneyimli çalıştırıcı, bordo-mavililere imza attıktan sonra camiaya birlik çağrısı yaptı. Çalımbay “Taraftar 12. değil, bence 1. adamdır. Bize destek versinler. Korkum yok, sadece zaman kısa ama başarırız” dedi
TAZMİNAT MADDESİ YOK
TOPLANTIYA katılan Gençağa Meriç'e Ersun Yanal ile olan mevcut durum hakkında soru yöneltildi. Meriç "Ersun Hoca, başkan ile başbaşa görüşecek. Bir sıkıntı çıkacağını tahmin etmiyorum. Ersun Hoca'nın anormal bir talebi yok. Tazminat gibi bir talebi de yok. Sadece başkanımızla görüşmek istedi. Bu iş kısa sürede çözülür" ifadelerini kullandı.
EKiBiNi AÇIKLADI
RIZA Çalımbay basın toplantısında birlikte çalışacağı ekibini de açıkladı. İşte o isimler: Bülent Albayrak, Cengiz Birgen, Kenan Oktay, Servet Çetin, Burhan Kılınç, Ayhan Tembeloğlu, Kerem Atılmaz. DENEYİMLİ hoca, başkan Muharrem Usta ile yapacağı görüşmenin ardından ekibine Trabzonlu bir ismi dahil edeceğini belirtti. Bu ismin Hüseyin Çimşir veya Orhan Çıkrıkçı olması bekleniyor.
6. ORTAK HOCA OLACAK
TRABZONSPOR ile Beşiktaş arasında geçmişten günümüze kurulan dostluk köprüsü sebebiyle iki ekibin hoca değişimleri bir hayli fazla. Rıza Çalımbay hem Trabzonspor hem de Beşiktaş'da görev yapan 6. teknik direktör olacak. Daha önce Metin Türel, Gordon Milne, Samet Aybaba Hans Peter Briegel ve Şenol Güneş iki takımı da çalıştırmıştı.
MALATYA MAÇINDA TAKIMIN BAŞINDA
BORDO-Mavili ekibin yeni hocası Rıza Çalımbay, Yeni Malatyaspor maçında kulübede olacağını açıkladı. Çalımbay "Ne zaman geldiğimin önemi yok. Maçta kulübede takımın başında olacağım. Şu an tek düşüncemiz Malatya maçı. Bu karşılaşmayı istediğimiz gibi bitirmemiz gerekiyor" dedi. Bu arada Çalımbay, Malatyaspor maçı öncesi Altyapı ve Gençlik Geliştirme Koordinatörü İhsan Derelioğlu ile bir araya gelecek. Çalımbay'ın takımı en iyi tanıyan isimlerden biri olan Derelioğlu'ndan bir rapor alacağı öğrenildi. Böylece Yeni Malatya maçının 11'i ve taktiği üzerinde bir fikir oluşturacak.
Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay ilk basın toplantısındaki tavırları ve konuşmalarıyla camianın takdirini kazandı.
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- 19 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:43
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Giuliano'dan Galatasaray maçı yorumu
Toplam 5
Yorum
bjkli bunlar hep Malatya nın yüzünden havaya soktular futbol fakirlerini...
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Galatasaray sonunu getiremedi!
Toplam 1
Yorum
Aslan HER SENE TAKIMDAKI TÜM OYUNCULAR DEGISTIRILIRSE TAKIM OLAMAYIZ BARI BUYILKI KADROYU SENEYE KORUYALIM INANIN COK DAHA IYI OLURUZ
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Orman cevap vermedi, taraftar belirledi
Toplam 22
Yorum
bjktufan porto aboubakara 50 m euro yazdı cenkin ne eksiği var ayrıca ingiliz takımları artık sağ beke 50 veriyor 40 tan aşağı satmak zaten saçmalık.
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