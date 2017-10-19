Sözleşme 8 aylık

Sezona Antalyaspor ile başlayan Rıza Çalımbay, Akdeniz ekibiyle karşılıklı yollarını ayırmıştı. Trabzonspor yönetimi de sezon başı büyük rakamlar ödeyerek kurdukları takımı Ersun Yanal sonrası Rıza Çalımbay'a emanet etme kararı aldı. KAP'a yapılan açıklamada Çalımbay'ın sözleşmesinin 2017-18 sezonu sonuna kadar olduğu bildirildi.TOPLANTIYA katılan Gençağa Meriç'e Ersun Yanal ile olan mevcut durum hakkında soru yöneltildi. Meriç "Ersun Hoca, başkan ile başbaşa görüşecek. Bir sıkıntı çıkacağını tahmin etmiyorum. Ersun Hoca'nın anormal bir talebi yok. Tazminat gibi bir talebi de yok. Sadece başkanımızla görüşmek istedi. Bu iş kısa sürede çözülür" ifadelerini kullandı.RIZA Çalımbay basın toplantısında birlikte çalışacağı ekibini de açıkladı. İşte o isimler: Bülent Albayrak, Cengiz Birgen, Kenan Oktay, Servet Çetin, Burhan Kılınç, Ayhan Tembeloğlu, Kerem Atılmaz. DENEYİMLİ hoca, başkan Muharrem Usta ile yapacağı görüşmenin ardından ekibine Trabzonlu bir ismi dahil edeceğini belirtti. Bu ismin Hüseyin Çimşir veya Orhan Çıkrıkçı olması bekleniyor.TRABZONSPOR ile Beşiktaş arasında geçmişten günümüze kurulan dostluk köprüsü sebebiyle iki ekibin hoca değişimleri bir hayli fazla. Rıza Çalımbay hem Trabzonspor hem de Beşiktaş'da görev yapan 6. teknik direktör olacak. Daha önce Metin Türel, Gordon Milne, Samet Aybaba Hans Peter Briegel ve Şenol Güneş iki takımı da çalıştırmıştı.BORDO-Mavili ekibin yeni hocası Rıza Çalımbay, Yeni Malatyaspor maçında kulübede olacağını açıkladı. Çalımbay "Ne zaman geldiğimin önemi yok. Maçta kulübede takımın başında olacağım. Şu an tek düşüncemiz Malatya maçı. Bu karşılaşmayı istediğimiz gibi bitirmemiz gerekiyor" dedi. Bu arada Çalımbay, Malatyaspor maçı öncesi Altyapı ve Gençlik Geliştirme Koordinatörü İhsan Derelioğlu ile bir araya gelecek. Çalımbay'ın takımı en iyi tanıyan isimlerden biri olan Derelioğlu'ndan bir rapor alacağı öğrenildi. Böylece Yeni Malatya maçının 11'i ve taktiği üzerinde bir fikir oluşturacak.Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay ilk basın toplantısındaki tavırları ve konuşmalarıyla camianın takdirini kazandı.Öz güvenliGerçekçiSorunlara hakimÇözümleri varBirleştirici