Rodallega'dan Ersun Yanal göndermesi!
Trabzonspor'da Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından Hugo Rodallega'dan flaş bir paylaşım geldi.
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 10:47
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İlk aday Terim
Toplam 13
Yorum
Hüseyin KARADENİZ Fatih TERİM ile kazanılan veya kazanılacak puanları dahi istemiyorum. alınırsa Trabzonsporu bırakacak kadar. Ertuğrul SAĞLAM 10 Numara olur
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Nasıl bir derbi izleyeceğiz?
Toplam 24
Yorum
Nazım Galatasaray 4-0
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Ekim ayında sezon finali
Toplam 15
Yorum
muhittin bence gs nın fenerbahçeyi yenme ihtimali yok zaten...maç 02 dir...
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