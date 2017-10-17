 Rodallega'dan Ersun Yanal göndermesi! – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
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    17 Ekim 2017, Salı
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    'dan göndermesi!

    Rodallega'dan Ersun Yanal göndermesi!

    Trabzonspor'da ile yolların ayrılmasının ardından Hugo 'dan flaş bir paylaşım geldi.

    Trabzonspor yönetimi, dün akşam 6-1'lik Akhisar yenilgisinin ardından 'ın sözleşmesini tek taraflı olarak fesih etti. Bordo-mavili takımda Yanal ile yolların ayrılmasının ardından gözler futbolculara çevrildi. Ersun Yanal ile arasında problem olduğu yönünde haberler çıkan, Karadeniz ekibinin Kolombiyalı forveti Hugo Rodallega, tecrübeli teknik adamın gönderilmesine ilk tepki veren isimlerden biri oldu. , sosyal medya hesabından Yanal'ın ayrılmasının ardından yayınladığı mesajında, "İyi ve kötü zamanlarda... Takım olarak birlikte" ifadelerini kullandı.


    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:47
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