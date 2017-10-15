Yönetim istifa sesleri!

Trabzonspor'un Akhisar'la oynadığı maçta Trabzonspor taraftarlarından sık sık "Yönetim İstifa" sloganları atıldı.

Trabzonspor ile Akhisarspor Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Medical Park Stadı'nda karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı Akhisarspor'un 3-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Maçın ikinci yarısına ise takımlar gollerle başladı ve maç 6-1 Akhisarspor'un üstünlüğüyle tamamlandı. Mücadelede Trabzonspor'un art arda yediği goller taraftarı sinirlendirdi ve taraftarlardan sık sık "YÖNETİM İSTİFA" sloganları geldi.