 ESTEBAN AYRILIYOR MU? – Fotomaç – 05 Ekim 2017
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HEPSİ
    05 Ekim 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    AYRILIYOR MU?

    ESTEBAN AYRILIYOR MU?

    'ın 'dan ayrılma düşüncesinin asıl sebebinin ülkesinde bulunan ailesiyle yaşadığı problemler olduğu iddia edildi.

    Alanyaspor müsabakasının ilk yarısının son anlarında yediği golün ardından soyunma odasında arkadaşlarıyla tartışan ve ikinci yarıda sahaya çıkmak istemeyen 'ın asıl sorunu belli oldu.

    Kosta Rika'lı kaleci bordo-mavili kulüpten ayrılmak istediğini yönetime iletti. Esteban'ı devre arasına kadar kalmaya ikna etmeye çalışan yöneticilerin isteğine rağmen Kosta Rika'lı'nın, ayrılıkta ısrarcı olduğu ve sözleşmesini tek taraflı feshetmeyi düşündüğü öne sürüldü.

    AİLEVİ SORUNLARI VAR
    Esteban'ın kafasında ayrılık fikrinin oluşmasındaki asıl sebebin ülkesinde bulunan ailesiyle yaşadığı problemler olduğu da iddialardan biri.

    Uzaklık nedeniyle yaşanan sorunları aşamamaktan ve kendisini tam anlamıyla işine verememekten yakınan Esteban'ın bu katı tavrına karşılık nasıl bir çözüm bulunacağı merak konusu.

    Futbolculara verilen iznin sona ermesi ve Katar seyahatinin ardından oyuncuyla görüşecek olan yönetim son kararını verecek.
    1. 05 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:27
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