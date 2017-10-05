ESTEBAN AYRILIYOR MU?
Esteban'ın Trabzonspor'dan ayrılma düşüncesinin asıl sebebinin ülkesinde bulunan ailesiyle yaşadığı problemler olduğu iddia edildi.
Kosta Rika'lı kaleci bordo-mavili kulüpten ayrılmak istediğini yönetime iletti. Esteban'ı devre arasına kadar kalmaya ikna etmeye çalışan yöneticilerin isteğine rağmen Kosta Rika'lı'nın, ayrılıkta ısrarcı olduğu ve sözleşmesini tek taraflı feshetmeyi düşündüğü öne sürüldü.
AİLEVİ SORUNLARI VAR
Esteban'ın kafasında ayrılık fikrinin oluşmasındaki asıl sebebin ülkesinde bulunan ailesiyle yaşadığı problemler olduğu da iddialardan biri.
Uzaklık nedeniyle yaşanan sorunları aşamamaktan ve kendisini tam anlamıyla işine verememekten yakınan Esteban'ın bu katı tavrına karşılık nasıl bir çözüm bulunacağı merak konusu.
Futbolculara verilen iznin sona ermesi ve Katar seyahatinin ardından oyuncuyla görüşecek olan yönetim son kararını verecek.
- 05 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:27
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Lens'in durumu Töre'ye bağlı
Toplam 10
Yorum
44istanbul Takimda Lens ve Negredo iyi kullanilamiyor bence. Senol hoca bu oyunculara biraz daha özgüven ve sans verirse, cok katkilari olacagina inaniyorum. Medel de ayni.
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PFDK KARARINI AÇIKLADI!
Toplam 2
Yorum
ismail girgin taraflı PFDK adama dokunsa bi cezayı hak etse
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İŞTE GIULIANO’NUN ASIL SORUNU
Toplam 3
Yorum
hakan Adamı yerinde oynatmasan olacağı budur. Aykut yarışta atını dizginleyen jokey gibidir. Ne yaptığını bilmeyen iyi oynayanları da bitiren hoca
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