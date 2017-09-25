 Derbi startı bugün – Fotomaç – 25 Eylül 2017
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    25 Eylül 2017, Pazartesi
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    Derbi startı bugün

    Derbi startı bugün
    Kritik Beşiktaş maçının hazırlıkları bugün başlıyor. Alanyaspor karşılaşmasının ardından 2 gün izin yapan bordo-mavili futbolcular, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda oynayacağı derbinin hazırlıklarına bu akşam start verecek. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenman 19.00'da başlayacak.
    1. 25 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:41
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