Başakşehir’den kızdıran mesaj
Başakşehir'in resmi twitter hesabından paylaştığı bir mesaj Trabzonsporlu taraftarları kızdırdı.
Başakşehir'in hesabından "Bravo Trabzonspor. Çok iyi mücadele ettiniz. Berabere kaldınız ama Başakşehir ile barebere kaldınız" şeklinde bir mesaj paylaşıldı. Bu ifade üzerine bordo-mavili taraftarlar, "3 yıllık geçmişi olan bir kulüp kendini Trabzonspor ile nasıl bir tutuyor" diye İstanbul ekibine tepki gösterdiler.
Trabzonspor Kulübü, Başakşehir Kulübü'nün tepki çeken mesajına göndermeli yanıt verdi. Bordo-mavili kulübün resmi twitter hesabından gönderilen mesajda, "Üç yıllık tarihinizle saygı kazandınız. Şampiyonluklarla dolu tarihimizde size de yer açacağız. Lakin bir daha logomuzdaki yıldızı silmeyin" ifadeleri kullanıldı. Bu mesaj, Trabzon taraftarınca binlerce kez paylaşıldı.
Trabzonspor Kulübü, Başakşehir Kulübü'nün tepki çeken mesajına göndermeli yanıt verdi. Bordo-mavili kulübün resmi twitter hesabından gönderilen mesajda, "Üç yıllık tarihinizle saygı kazandınız. Şampiyonluklarla dolu tarihimizde size de yer açacağız. Lakin bir daha logomuzdaki yıldızı silmeyin" ifadeleri kullanıldı. Bu mesaj, Trabzon taraftarınca binlerce kez paylaşıldı.
- 18 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:05
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