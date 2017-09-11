Yazıcı’dan 1 asist daha
Rodallega’nın golünün pasını veren Yusuf Yazıcı bu sezonki 2. asistini gerçekleştirdi
Pereira arı gibiydi
Fırtına'da günün çalışkan isimlerinden birisi Pereira'ydı. Portekizli oyuncu, sağ bekte ileri geri çalışarak hem savunmada hem de hücumda takımına katkı sağladı. Pereira, güzel bir galibiyet aldıklarını ifade ederek, artık bir sonraki maça bakacaklarını dile getirdi.
Yeniler güç kattı
Gençlerbirliği karşısında şans bulamayan Matus Bero, yeni transfer Jose Sosa'yı övdü. Arjantinli maestronun gelişinin takım için çok iyi olduğunu kaydeden Slovak oyuncu, "Yeni transferler takıma da kalite getirecektir. Jose Sosa olsun Kucka ve diğer transferler. Hem bireysel olarak hemde takım olarak faydasını göreceğiz" şeklinde konuştu.
- 11 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:53
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Valbuena sonunda patladı!
Toplam 8
Yorum
Ugur Valbuena Oğuzhan'ın oynadığı oyunu 10 numaranın oynayacağı yerde oynuyor. Tek başına top dağıtıyor zaten herkes tutulmuş. denge bozamorlar.
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Demirbaş
Toplam 13
Yorum
bjk Kırmızı kartı verilmeyen Gsli misin yoksa hakemlerle bile 5 puanda kalan takım mı?
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"Son pozisyona kadar bırakmamamız lazım"
Toplam 3
Yorum
gsx tudorla bu iş olmaz senin elinde ferrari var gidiyosun fayton kullanan adamı getiriyosun tek çare fatih terim
Yazıcı’dan 1 asist daha haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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