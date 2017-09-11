Yazıcı’dan 1 asist daha

Rodallega’nın golünün pasını veren Yusuf Yazıcı bu sezonki 2. asistini gerçekleştirdi

Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı, Gençlerbirliği karşısında görevini yaptı. Başarılı futbolcu, maçın kırılma anında sahneye çıkarak, Rodallega'ya attırdığı golle galibiyette rol oynadı. 84'te sağ kanattan çizgiye inen Yazıcı, Abdülkadir'den aldığı pası sol ayağıyla ceza sahasındaki Rodallega ile buluşturdu. Kolombiyalı'ya dokunmak kaldı. Fenerbahçe derbisinde de Olcay Şahan'a asist yapan Yusuf böylece 2 asiste ulaştı. Yusuf iyi oynamalarına rağmen gollerin geç geldiğini ancak sonuçta kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.



Pereira arı gibiydi

Fırtına'da günün çalışkan isimlerinden birisi Pereira'ydı. Portekizli oyuncu, sağ bekte ileri geri çalışarak hem savunmada hem de hücumda takımına katkı sağladı. Pereira, güzel bir galibiyet aldıklarını ifade ederek, artık bir sonraki maça bakacaklarını dile getirdi.



Yeniler güç kattı

Gençlerbirliği karşısında şans bulamayan Matus Bero, yeni transfer Jose Sosa'yı övdü. Arjantinli maestronun gelişinin takım için çok iyi olduğunu kaydeden Slovak oyuncu, "Yeni transferler takıma da kalite getirecektir. Jose Sosa olsun Kucka ve diğer transferler. Hem bireysel olarak hemde takım olarak faydasını göreceğiz" şeklinde konuştu.