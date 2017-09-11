Türk Messi Abdülkadir
UEFA’nın ‘Türk Messi’ diye tanıttığı, Guardian’ın en iyi 60 yetenek arasında gösterdiği Abdülkadir Ömür, 45 dakikada 4 kilit pasla sahanın lideri oldu, 4 orta, 1 asist ve % 89.3 olumlu pas ile şov yaptı
EN İYİ 60 YETENEK ARASINDA
UEFA'nın 'Türk Messi' ve 'Yeni Hagi' benzetmesi yaptığı ve Guardian'ın en iyi 60 yetenek arasında gösterdiği Abdülkadir, Olcay'a asist yaparak skorun eşitlenmesini sağladı. Fırtına'nın 1999 doğumlu yeteneği, 45 dakikada 4 kilit pasla sahanın lideri oldu, 4 orta, 1 asist ve %89.3 olumlu pas ile müthiş oynadı.
YANAL'DAN ABDÜLKADİR'E: YETENEĞİNİ HERKES BİLİYOR
Abdülkadir Ömür, Gençlerbirliği galibiyetinin ardından soyunma odasında Ersun Yanal'ın kendisine ne dediğini açıkladı. A Spor'a konuşan 18 yaşındaki futbolcu, "Hocam bana 'Senin yeteneğinin herkes farkında, idmanda nasıl performans gösteriyorsan burada da aynısını yap. Bize katkı sağlayacaksın, elinden geleni yap' dedi. Fiziğim tartışılıyor ama Allah vergisi. Özel çalışıyorum ama boyumdan dolayı eleştiriler alıyorum. Uzamasa da Allah vergisi. Trabzonspor'un 50. yılı en iyi yerlere getirmeye çalışacağız. Yusuf abi ile birlikteliğimiz altyapıdan geliyor. İkimizde aynı anda forma giyeceğiz. Mutlu olduk. Birbirimize sarılarak belli ettik. Annem babam aradı çok mutlu oldular" dedi.
Yunus Emre SEL
- 11 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:55
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Valbuena sonunda patladı!
Toplam 8
Yorum
Ugur Valbuena Oğuzhan'ın oynadığı oyunu 10 numaranın oynayacağı yerde oynuyor. Tek başına top dağıtıyor zaten herkes tutulmuş. denge bozamorlar.
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Demirbaş
Toplam 13
Yorum
bjk Kırmızı kartı verilmeyen Gsli misin yoksa hakemlerle bile 5 puanda kalan takım mı?
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"Son pozisyona kadar bırakmamamız lazım"
Toplam 3
Yorum
gsx tudorla bu iş olmaz senin elinde ferrari var gidiyosun fayton kullanan adamı getiriyosun tek çare fatih terim
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