Türk Messi Abdülkadir

UEFA’nın ‘Türk Messi’ diye tanıttığı, Guardian’ın en iyi 60 yetenek arasında gösterdiği Abdülkadir Ömür, 45 dakikada 4 kilit pasla sahanın lideri oldu, 4 orta, 1 asist ve % 89.3 olumlu pas ile şov yaptı

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3-1 yendi. Yeni transfer Sosa'nın yanı sıra genç oyuncular Abdülkadir Ömür ile Yusuf Yazıcı'nın çok iyi bir performans sergilediği maçta, başkent ekibi ise katı savunması ile ön plana çıktı. Son maçında Göztepe'ye 3-2 kaybeden Fırtına dün de mücadeleye kötü başladı ve ilk yarıyı 1-0 geride kapadı. İkinci yarıda oyuna Abdülkadir Ömür'ün girmesi kırılma anı oldu. Uğur Demirok'un yerine giren 18 yaşındaki futbolcu, inanılmaz bir performans sergileyerek galibiyetin mimarı oldu.



EN İYİ 60 YETENEK ARASINDA

UEFA'nın 'Türk Messi' ve 'Yeni Hagi' benzetmesi yaptığı ve Guardian'ın en iyi 60 yetenek arasında gösterdiği Abdülkadir, Olcay'a asist yaparak skorun eşitlenmesini sağladı. Fırtına'nın 1999 doğumlu yeteneği, 45 dakikada 4 kilit pasla sahanın lideri oldu, 4 orta, 1 asist ve %89.3 olumlu pas ile müthiş oynadı.



YANAL'DAN ABDÜLKADİR'E: YETENEĞİNİ HERKES BİLİYOR

Abdülkadir Ömür, Gençlerbirliği galibiyetinin ardından soyunma odasında Ersun Yanal'ın kendisine ne dediğini açıkladı. A Spor'a konuşan 18 yaşındaki futbolcu, "Hocam bana 'Senin yeteneğinin herkes farkında, idmanda nasıl performans gösteriyorsan burada da aynısını yap. Bize katkı sağlayacaksın, elinden geleni yap' dedi. Fiziğim tartışılıyor ama Allah vergisi. Özel çalışıyorum ama boyumdan dolayı eleştiriler alıyorum. Uzamasa da Allah vergisi. Trabzonspor'un 50. yılı en iyi yerlere getirmeye çalışacağız. Yusuf abi ile birlikteliğimiz altyapıdan geliyor. İkimizde aynı anda forma giyeceğiz. Mutlu olduk. Birbirimize sarılarak belli ettik. Annem babam aradı çok mutlu oldular" dedi.



Yunus Emre SEL