En az kazanan yıldız
Herkes Yusuf Yazıcı’nın peşinde ama o yıllık sadece 50 bin euro alıyor 20 yaşındaki orta saha, Başkan Usta’dan iyileştirme bekliyor
Devre arasında yıllığı 250 bin TL'den (50 bin euro) 5 yıllık imza atan Yusuf Yazıcı, geçen sezon ikinci yarıdaki futbolu ile büyülerken, Avrupa'nın dev kulüplerini peşinden koşturmaya başladı. M.United, Milan, Sevilla, B.Dortmund, Levante'nin ardından Klopp'un Liverpool'unun da Trabzon'a 15 milyon euro'luk teklif yaptığı Yazıcı, aldığı ücret ile en az kazanan yıldız oldu.
Aytaç Kara'nın yıllık 2 milyon TL kazandığı Trabzon'un en önemli yıldızı Yusuf'un 50 bin euro ile dünyanın en az kazanan yıldızı olması şaşkınlık oluşturuyor. Başkan Muharrem Usta'nın imzayı attığı dönem "Sen futbolunu oyna, sezon sonu hakkını vereceğiz" diyerek iyileştirme yapacağının sözünü vermişti ama şimdilik bir gelişme yok. Usta'nın yakın bir zamanda bu sorunu çözmesi bekleniyor.
Aytaç Kara'nın yıllık 2 milyon TL kazandığı Trabzon'un en önemli yıldızı Yusuf'un 50 bin euro ile dünyanın en az kazanan yıldızı olması şaşkınlık oluşturuyor. Başkan Muharrem Usta'nın imzayı attığı dönem "Sen futbolunu oyna, sezon sonu hakkını vereceğiz" diyerek iyileştirme yapacağının sözünü vermişti ama şimdilik bir gelişme yok. Usta'nın yakın bir zamanda bu sorunu çözmesi bekleniyor.
- 10 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 03:26
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Soldado: "Türkiye'nin en büyüğüne geldim"
Toplam 118
Yorum
Onur HastaGs lıyım hayırlı olsun kardes takımımıza.Gs olmazsa Fb, Fb olmazsa Gs olmaz.Ama nıye genclerımız yok bızım yazık degılmı paralarımıza..
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Fenerbahçe'nin "Kocaman" ümidi
Toplam 17
Yorum
POZ Güzelde poz vermiş, ısmarlama haber için. YEDİK...
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Soldado: "Türkiye'nin en büyüğüne geldim"
Toplam 118
Yorum
ned en büyüğüne grlmiş ??
En az kazanan yıldız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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