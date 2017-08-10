 En az kazanan yıldız – Fotomaç – 10 Ağustos 2017
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    10 Ağustos 2017, Perşembe
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    En az kazanan yıldız

    En az kazanan yıldız

    Herkes ’nın peşinde ama o yıllık sadece 50 bin euro alıyor 20 yaşındaki orta saha, Başkan Usta’dan iyileştirme bekliyor

    Devre arasında yıllığı 250 bin TL'den (50 bin euro) 5 yıllık imza atan , geçen sezon ikinci yarıdaki futbolu ile büyülerken, Avrupa'nın dev kulüplerini peşinden koşturmaya başladı. M.United, Milan, Sevilla, B.Dortmund, Levante'nin ardından Klopp'un Liverpool'unun da Trabzon'a 15 milyon euro'luk teklif yaptığı Yazıcı, aldığı ücret ile en az kazanan yıldız oldu.

    Aytaç Kara'nın yıllık 2 milyon TL kazandığı Trabzon'un en önemli yıldızı Yusuf'un 50 bin euro ile dünyanın en az kazanan yıldızı olması şaşkınlık oluşturuyor. Başkan Muharrem Usta'nın imzayı attığı dönem "Sen futbolunu oyna, sezon sonu hakkını vereceğiz" diyerek iyileştirme yapacağının sözünü vermişti ama şimdilik bir gelişme yok. Usta'nın yakın bir zamanda bu sorunu çözmesi bekleniyor.
    1. 10 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:26
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