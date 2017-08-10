Akbaş’a teklif
Yönetim, gelecek sezon mukavelesi bitecek Mustafa Akbaş'a sözleşme uzatma teklifi yaptı. Sezonluk 330 bin euro'luk garanti para alan 27 yaşındaki stoper, ücretine zam istedi. Ancak yönetim bu talebi geri çevirdi ve aynı şartlarda devam etmek istediğini bildirdi. Şimdilik anlaşma yok.
- 10 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:50
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Soldado: "Türkiye'nin en büyüğüne geldim"
Toplam 118
Yorum
Onur HastaGs lıyım hayırlı olsun kardes takımımıza.Gs olmazsa Fb, Fb olmazsa Gs olmaz.Ama nıye genclerımız yok bızım yazık degılmı paralarımıza..
-
Fenerbahçe'nin "Kocaman" ümidi
Toplam 17
Yorum
POZ Güzelde poz vermiş, ısmarlama haber için. YEDİK...
-
Soldado: "Türkiye'nin en büyüğüne geldim"
Toplam 118
Yorum
ned en büyüğüne grlmiş ??
Akbaş’a teklif haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.