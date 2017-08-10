 Akbaş’a teklif – Fotomaç – 10 Ağustos 2017
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    10 Ağustos 2017, Perşembe
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    Akbaş’a teklif

    Akbaş’a teklif
    Yönetim, gelecek sezon mukavelesi bitecek Mustafa Akbaş'a sözleşme uzatma teklifi yaptı. Sezonluk 330 bin euro'luk garanti para alan 27 yaşındaki stoper, ücretine zam istedi. Ancak yönetim bu talebi geri çevirdi ve aynı şartlarda devam etmek istediğini bildirdi. Şimdilik anlaşma yok.
    1. 10 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:50
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